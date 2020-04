"Técnico y killer": JJ Macías se describe como delantero y revela su preferencia para llegar a Europa

José Juan Macías, delantero de las Chivas de Guadalajara, reveló detalles de su sueño europeo en una entrevista con El Chiringuito de Jugones y se describió con mucha confianza como atacante, además habló de clubes o países de preferencia para cristalizar su objetivo de llegar al futbol del viejo contienten.

El canterano del Rebaño Sagrado, de apenas 20 años de edad, sostuvo el viernes un extensa platica con el famoso programa de futbol español: El Chiringüito de Jugones, en su edición especial "en casa", debido a la pandemia por el coronavirus o Covid-19 que tanto ha afectado a España y le contó todo su sueño europeo al periodista Diego Plaza.

Macías reconoció que le gustaría jugar en España

¿Cómo te definirías como delantero?

- "Hijole, técnico y killer. No soy un 9 que mida 1.90 (metros), con un físico impresionante, mido 1.80 y tengo lo mío, pero mi característica principal es generarme mis jugadas y obviamente me gusta estar en contacto con el balón".

¿Algún club o país de preferencia para llegar a Europa?

- "No, creo que me siento preparado para jugar en cualquier país, pero ahora si que el equipo que me de la oportunidad y me reciba ya como un referente o al menos que me de minutos".

¿Sería la Liga española un buen lugar para empezar?

- "Claro, claro que lo sería, ahí están jugadores de altísima calidad o si no, los mejores, y pues bueno sería importante, sería muy bonito para mi ir allí (España)".

Checa la entrevista completa: