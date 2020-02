Tena haría más cambios al once inicial ante Tijuana

�� POSIBLE ONCE �� XOLOS �� . El Rebaño Sagrado �� necesita recuperarse y para eso Luis Fernando Tena prerara 2⃣ modificaciones en el equipo. Jesús Sánchez ingresaría en el lateral derecho en lugar de Isaác Brizuela y José Juan Macías lo haría por Ronaldo Cisneros. Por otra parte, el entrenador decidió que Oribe Peralta no viaje a Tijuana. . ¿Qué les parece? ��

