"Tenemos esa meta de ser la defensa menos goleada": Hiram Mier

Hiram Mier, defensor de las Chivas de Guadalajara, aseguró este sábado en una entrevista publicada por Chivas TV que espera mantener la solidez defensiva que ha mostrado la zaga rojiblanco en el comienzo de este Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, previo al partido ante Toluca en el Estadio Akron, correspondiente a la tercera jornada.

El central del Rebaño Sagrado reconoció que "se ha visto mucha mejoría en funcionamiento, en la presión, en la intensidad, mejoramos mucho. El cierre del torneo pasado fue algo parecido, que cerramos bien, no nos alcanzó por tema de puntos, reaccionamos tarde en el torneo, pero ahora estamos empezando bien. Tenemos esa meta de ser la defensa menos goleada, recibir pocos goles, que sabemos tenemos gente importante arriba, que te marcan diferencia y con eso ganar puntos. El mérito de la mejor defensiva hasta ahorita no es solo de la línea defensiva, creo que todo el equipo lo ha hecho bastante bien en corretar al rival, en no dejar jugar, en presionar y siempre que la perdemos, estamos cerca".

Mier aseguró que la competencia más cerrada es en la zaga central, pues "en la mayoría de las posiciones hay dos, pero en la central por derecha tenemos tres (Gilberto Sepúlveda, Antonio Briseño y Oswaldo Alanís) y no cualquier jugador, creo que gente importante, que tiene experiencia, que ya tiene partidos en Primera División y al igual que yo, los demás luchamos por estar en el once inicial, me ha toca estar, al final la decisión es del profe y agradecido por la confianza que me está dando a mi y quiero seguir igual".

El zaguero rojiblanco afirmó, en la entrevista publicada por Chivas TV, que "siempre trato de dar lo mejor de mi, de hacer el mejor partido, ahora me tocó estar allí, Tiba (Gilberto Sepúlveda) también hizo un gran partido, me tocó estar en el once ideal de la Liga y aunque esté o no esté, siempre trato de dar lo mejor de mi, de hacer mi mejor partido, ayudar al equipo a no recibir gol, que es muy importante para el equipo, darle esa confianza a los del medio, a los de adelante, a tu mismo portero, que la línea defensiva anda en buen momento y seguir así".

