Un ex Chivas a "detalles mínimos" de reforzar para el Apertura 2020 a Mazatlán: Jorge "Chatón" Enríquez

Jorge Enríquez García, ex mediocampista de las Chivas de Guadalajara, sería repatriado por la nueva franquicia Mazatlán FC y según reportes se encontaría "a detalles mínimos" de reforzar a los sinaloenses para el Torneo Apertura 2020 de la Liga MX, que comienza el 24 de julio, por lo que pudiera ser una pieza que permitiría la salida de Aldo ocha en este mercado de transferencias.

El ex volante del Rebaño Sagrado, de 29 años de edad, viene de cumplir una muy breve pasantía por el club Salamanca de la Segunda División B de España y se encontraría muy cerca de ver cristalizado su regreso al futbol mexicano, para reforzar a los sinaloenses para su semestre de estreno tras adueñarse de la plantilla de Monarcas Morelia y trasladarlo a Mazatlán.

Enríquez regresa a México tras casi dos años en Europa (Foto: Salamanca CF)

El "Chatón" Enríquez, canterano rojiblanco y quien debutó en el Torneo Bicentenario 2010 con Chivas, después de varias cesiones entre 2015 y mediados de 2018 fue vendido al Omonia Nicosia de Chipre, para concretar su salida del redil y el 31 de enero de 2019 logró rescindir su contrato para llegar libre en abril a Salamanca, con el que apenas jugó un año. Salvador Pérez, redactor de Goal.com en la Perla Tapatía, reportó que el ex rojiblanco está "a detalles mínimos de convertirse en jugador de Mazatlán".

#MazatlanFC



Jorge 'Chatón' Enríquez, a detalles mínimos de convertirse en jugador de Mazatlán.



El ex Chivas llegará a Mazatlán proveniente del Salamanca de España. — Salvador Pérez (@YoSoyChavaPerez) June 12, 2020

La llegada de Enríquez, polivalente mediocampista al situarse como contención, volante o hasta defensor central, le permitiría a los sinaloenses negociar con algo más de libertad la salida de Aldo Rocha, pretendido por los rojiblancos en el mercado de transferencias y por el que ya negaron un intercambio por el veterano José Juan "Gallito" Vázquez tras pedir además la ficha del joven César Huerta.

"Chatón" se convertiría en otro ex rojiblanco dentro de la nueva franquicia de Mazatlán, que anunció como director técnico al ex delantero Francisco "Paco" Palencia y que todavía no inicia su preparación para el Torneo Apertura 2020 de la Liga MX, que tiene programado su comienzo para el 24 de julio de manera oficial.