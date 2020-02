"Venir a Chivas debe representar valores": Brizuela sobre las indisciplinas

Luis Fernando Tena confirmó la sanción que tendrán Uriel Antuna y Cristian Calderón. Los jugadores se perderán el próximo partido del Rebaño �� y jugarán con el equipo Sub 20. Además contó que recibieron un ''fuerte" castigo económico �� . �� Y agregó: "Claro que no nos gusta, nos afecta. No es la imagen que queremos dar, se trata de mandar un mensaje contundente, donde cuando hay indisciplinas debe haber una sanción, porque el jugador debe entender que tiene un compromiso con el club, y más aún cuando se está en Chivas". . ¿Qué opinan, Chivahermanos? ��

A post shared by Chivas Pasión (@chivaspasionok) on Feb 27, 2020 at 12:24pm PST