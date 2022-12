Yo no pierdo el tiempo con cosas que no ayudan a Chivas: La clara advertencia de Veljko Paunovic

El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunović no tuvo reparo en advertir que la intención es llegar de la mejor manera al Torneo Clausura 2023, por lo cual este triunfo por goleada sobre Santos Laguna 4-0 no debe representar celebraciones desmedidas porque le ha hecho saber a los jugadores rojiblancos que no han ganado nada , pues esto es apenas el inciso de uno nuevo proceso de trabajo.

Con una serenidad otorgada con base en la experiencia adquirida como entrenador en otros países, el timonel del Rebaño Sagrado fue claro al señalar que una de las principales armas para que la plantilla asuma el compromiso de ir mejorando en el día a día es el orden y la disciplina, por ello explicó a detalle lo que no es negociable dentro del equipo más importante del futbol mexicano.

“Yo no pierdo el tiempo en cosas que no creo que van a ayudar al equipo, enseguida se ve que han asimilado bien la idea y han trabado bien los conceptos, pero insistimos. Sinceramente hay cosas que no se negocian en nuestro club, que es el trabajo, el orden, la organización y la mentalidad. Cuando no tenemos éxito en ganar el balón y en la presión, eso no quiere decir que tenemos que abandonar, tenemos que mejorar para perfeccionar”, comentó el estratega serbio.

No hemos ganado nada en chivas: Veljko Paunović

El técnico de Guadalajara no quiso abundar sobre la actuación de Santiago Ormeño a quien elogió por los tres goles, pero sabe que puede dar mucho más, con esto quedó claro que los elementos tapatíos están bajo constante presión para sacar lo mejor de su rendimiento en busca de adaptarse a la ideología que ofrezca los resultados esperados desde la Jornada 1 de la siguiente campaña cuando visiten a Monterrey el 7 de enero en el BBVA.

“Pero como les digo a los muchachos aquí no hemos ganado nada, con humildad, con disciplina, con la cabeza agachada, enfocados, con pasión, el equipo me ha encantado porque tiene pasión y mucha hambre, el futbol se juega con hambre. No nos contentamos con dos, con tres y con cuatro goles, queríamos un quinto todavía”, mencionó Paunović al finalizar el duelo, luego de sumar su segundo triunfo en la Copa Sky.

