Chivas se encuentra en plena preparación para enfrentar a Pumas por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla en el Estadio Akron. Por otro lado, a horas del enfrentamiento ante los Universitarios, Alan Mozo contradice a la afición Rojiblanca al marcar por qué es importante Alexis Vega en el equipo de Veljko Paunovic.

Sin dudas uno de los pocos jugadores que salió bien parado del Mundial de Qatar 2022 fue el extremo del Guadalajara. Con sus herramientas y entrega intentó ayudar a una selección que no tenía rumbo y que trató de competir en un certamen que será recordado como un total fracaso.

Sin embargo, el 2023 no ha sido bueno para Alexis Vega debido a que comenzó como figura en el Chivas de Veljko Paunovic, pero una lesión lo dejó marginado en gran parte del torneo. A su vez, en el este torneo cometió una grave indisciplina previo al juego contra Toluca, lo que generó la bronca del entrenador y de la directiva para que lo quieran sacar del equipo y buscar un nuevo destino para el 2024.

Por otra parte, de cara al cierre de la fase regular y en la Liguilla, el serbioespañol volvió a tenerlo en consideración al atacante. A su vez, han sido varios los jugadores del Rebaño Sagrado que marcaron que es necesario tener en cuenta a todos los jugadores que hay en el equipo porque pueden llegar a funcionar.

Alan Mozo explicó por qué sereá importante Alexis Vega. (Foto: Imag7)

Uno de ellos fue Alan Mozo quien expresó que el Gru puede dar un diferencial debido a que siempre se lleva a más de un jugador del rival. A su vez, al igual que el Nene Beltrán y Roberto Alvarado, señaló que es importante tener a todo el plantel completo para hacerle frente a la Liguilla.

“Alexis es de esos jugadores que son diferente y sin que haga algo extraordinario tiene dos en la marca. La verdad va a ser muy importante contar con él. Lo conozco, se mata todos los días entrenando para ser la mejor versión. Necesitamos de todos. todos queremos el mismo objetivo y vamos a dar todo lo que esté en nuestra manos para conseguirlo”, comentó a TUDN.

Alan Mozo destacó que deben marca Juan Ignacio Dinneno

Por otro lado, en la misma entrevista, el lateral derecho destacó que deben hacer todo lo posible para mantener lejos del área a Juan Ignacio Dinneno. “Creo que tienen una gran ofensiva con mucha experiencia combinado con la juventud que le está metiendo el Chino. Conozco a Dinneno y si tienen una la va a meter”, expresó.

Y agregó: “En Liguilla, cuando me tocó jugar allá y llegar a una final, lo aprovechamos al máximo. Son de esos jugadores que no necesitan muchos minutos para marcar diferencias. Dinneno aparte no es el mejor jugador, jaja no es cierto. Va a ser lindo contenerlos y espero que a Dinneno lo tengamos lejos del área porque puede ser alguien que marque el rumbo del partido”.