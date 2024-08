Chivas está siendo golpeado desde varios frentes tanto deportivos como económicos por diversas situaciones, en donde la que más le preocupa a los aficionados rojiblancos es la del interés del Flamengo en hacerse de los servicios de Roberto Alvarado a unos días del cierre de registros internacional.

El conjunto brasileño ya habría lanzado dos propuestas que fueron rechazadas de inmediato por la gente de Guadalajara; sin embargo, el reportero de TV Azteca, Alejandro Ramírez, reveló que la próxima semana se realizará una tercera oferta que podría estar cerca de la cláusula de recisión que tiene el Piojo.

Por si fuera poco, Alvarado sí estaría siendo seducido por probar fortuna en Sudamérica, siempre y cuando sea benéfico para él y para la institución tapatía, por lo que todo se definirá en los próximos días, después del partido contra FC Juárez, el cual sería observado por gente del Flamengo desde el Estadio Akron.

“La semana pasada se mencionaba del interés del Flamengo para llevarse a Roberto Alvarado, que ya había una propuesta y Guadalajara dijo ‘no’. A Roberto Alvarado no le desagradó la idea, a su gente les dijo: ‘si es un reto importante y si económicamente no hay mucho brete, me gustaría explorarla’.

“Se habla, extraoficialmente, que la semana entrante buscarán hacer una nueva propuesta económica. Dicen que, para el partido del sábado contra FC Juárez, habrá alguien en la tribuna”

“Si la propuesta está muy cercana a un posible pago de cláusula de recisión de contrato, no les extrañe que digan: ‘lo vamos a pagar’ y ahí sí, Guadalajara no tiene absolutamente nada qué hacer”, concluyó Ramírez a través de su canal de YouTube.

¿Cuándo jugará Chivas contra FC Juárez?

El próximo compromiso del Guadalajara en la cancha del Estadio Akron se suscitará el próximo fin de semana, el sábado 31 de agosto cuando reciban a los Bravos, en un partido que está pactado a disputarse a las 17:05 horas, tiempo del centro de México.