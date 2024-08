Durante la gestión española en Chivas se han realizado varios fichajes de refuerzos que resultaron ser un error por parte de la directiva rojiblanca, ya que muchos de ellos no han tenido la regularidad deseada en la institución rojiblanca, en donde uno de ellos es el portero Óscar Whalley.

El cancerbero que llegó como solución para la portería tapatía tras la Final perdida contra Tigres en el Clausura 2023, no ha podido mostrarse en demasía bajo los tres postes del Guadalajara, teniendo cada vez menos oportunidades de jugar debido a la confianza que han tenido Veljko Paunovic y Fernando Gago a otros cancerberos.

Es por eso que el reportero de TV Azteca, David Medrano, reveló que ha comenzado la desesperación del cancerbero mexico-español, ya que ni siquiera le han dado la oportunidad de mostrarse, por lo que analizaría el salir del redil al término de este semestre.

“Me dicen que ya Whalley empieza a mostrar inconformidad. Él pensó que por lo menos iba a tener alguna oportunidad, no le han dado ni un solo partido de Liga MX, ha jugado algunos de Concachampions, pero ninguno de Liga.

“Resulta que Paunovic no lo pone y que Gago prefiere darle la oportunidad al Tala. Me dicen que es normal y que seguramente, si este torneo no juega, al terminar el torneo es factible que busque la oportunidad de salir”, explicó Medrano en el programa La de Ocho.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Apertura 2024?

Después de varias semanas de inactividad tras el fracaso en la Leagues Cup 2024, el Guadalajara regresará a la actividad en la Liga MX el próximo sábado 24 de agosto cuando visiten a los Tigres en la cancha del Estadio Universitario, duelo que se jugará a las 19 horas, tiempo del centro de México.