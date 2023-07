Chivas Guadalajara se encuentra enfocado en el debut de la Leagues Cup ante FC Cinccinatti en Ohaio. Por otro lado, de cara al Apertura 2023, el Rebaño Sagrado podría perder un fichaje clave de cara a la temporada 2023-2024.

A lo largo del último mes se ha hablado mucho del mercado de pases del conjunto Rojiblanco. En especial porque se sabe que el equipo de Verde Valle quiere hacerse de un centro atacante ya que Veljko Paunovic no terminó de casarse con un jugador.

Debido a esto, Fernando Hierro no ha parado de buscar un nueve natural que solucione este grave problem en el equipo. Es por esto que no ha parado de ir a buscar a Alan Pulido, quien no saldrá en este mercado de pases ya que Sporting Kansas City pide una gran suma para dejarlo ir.

Foto: Twitter / Fernando Esquivel.

Ante esto, el Guadalajara puso la mira en Luca Martínez Dupuy, por quien hizo una oferta muy pequeña, por lo que Juárez se puso por delante en las negociaciones. Es más, tras varios días de incertidumbre por el plan de pago, afirman que el atacante mexicano podría ir a jugar con los Bravos.

“Mañana, día clave para saber el futuro de Luca Martínez Dupuy. Juárez entregará nuevas garantías en la estructura de pagos. Abiertos a contraoferta de Central. Recordar que hay acuerdo en el monto entre Clubes y total con Agente/Jugador. Semana clave”, sañaló Fernando Esquivel en Twitter.