En la antesala del gran duelo contra Toluca por los Cuartos de Final del Clausura 2024, Alan Mozo, reconocido lateral derecho de Chivas, ofreció su visión sobre el resurgir del equipo rojiblanco en esta temporada. Mozo, quien ha destacado como uno de los puntos más altos del equipo, compartió las claves que según él fueron vitales para dejar atrás los malos momentos que vivió el equipo.

Los dirigidos por Fernando Gago tuvieron tiempo atrás una semana fatídica, con tres derrotas en tres encuentros y la posterior eliminación en Concachampions ante América. “Creo que cerrar filas. Volver a nuestras bases, que es el trabajo, la humildad, ser una familia tanto dentro como fuera del campo. Creo que eso es lo que marca esos detalles que nos han funcionado en los partidos”, dijo Mozo cuando le preguntaron sobre el resugir del Rebaño en este certamen.

Los datos demuestran que Chivas no volvió a conocer la derrota después de la eliminación en Concahampions frente a las Águilas, por lo que el equipo tuvo allí su punto de inflexión. “Fue uno de los momentos clave, creo que fue una derrota dolorosa, la verdad quedar fuera de ese torneo es algo que nos dolió bastante, y bueno, creo que lo hicimos que fuera positivo, porque terminamos el torneo como se debía, como nos lo habíamos propuesto. Sigue lo más importante”, valoró Mozo.

Lo que siente Alan Mozo al representar a Chivas

Por otro lado, Mozo también compartió su perspectiva sobre el significado de jugar en el Rebaño, un equipo de renombre tanto a nivel nacional como internacional. “Voy a cumplir dos años acá, creo que he entendido perfecto lo que es Chivas. Este es un equipo importante, no solo en el país, sino en todo el continente, en todo el mundo. Es un equipo que tiene que estar acostumbrado a pelear siempre por lo más alto. También es diferente competir a ya ganarlo, pero siempre tenemos que competir. Y creo que estos tres torneos han sido el resultado de esa mentalidad que debe tener cualquier jugador o cualquier persona que trabaje en este club”, afirmó resaltando la importancia de la ambición y el compromiso.

Mozo es uno de los referentes que tiene Chivas (Imago7)

En vísperas de la primera final contra Toluca, las palabras de Mozo reflejan la confianza y determinación con la que llega el equipo para afrontar los desafíos en la Liguilla del Clausura 2024. Además, el lateral derecho reafirma su compromiso con la institución, donde ya es visto como un líder del vestuario al mostrarse siempre arengando a sus compañeros y jugando con gran determinación.

¿Que si se va Hierro? Para Mozo eso es “ruido externo”

Alan Mozo también se refirió a los rumores de que Fernando Hierro se marchará al Al-Nassr de Arabia Saudita. Sin embargo, prefiere no darles demasiada importancia a estos: “Sí llegué a escuchar eso de la salida, pero como que eso siento que es más ruido externo que el interno. Aquí yo creo que Fernando no ha dejado, yo lo veo todos los días en el palquito viéndonos entrenar, ayudándonos, estando cerca de nosotros. Entonces créeme que eso no cambió por el ruido externo. No sabría decirte qué tanto influiría. Pero sé lo que es él estando aquí es alguien importantísimo para la institución”, concluyó.