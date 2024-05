El lateral derecho, uno de los referentes que tiene la plantilla, reconoció haber oído los rumores que hablan sobre la partida del directivo, pero no se fía de ellos.

En la previa al decisivo duelo entre Chivas y Toluca, por los Cuartos de Final del Clausura 2024, el lateral derecho Alan Mozo se refirió a los rumores que rodean la posible partida de Fernando Hierro hacia el futbol de Arabia Saudita. Mozo, quien se ha ganado el aprecio de la afición gracias a incomensurable entrega, ofreció su perspectiva sobre este tema que genera incertidumbre entre los seguidores del club.

En las últimas horas se reavivaron las especulaciones respecto a una inminente salida de Fernando Hierro, actual director deportivo de Chivas. Según reportes, el español ya viajó hacia Arabia Saudita para acordar su incorporación al Al-Nassr de aquel país, por lo que sólo faltarían la firma y el anuncio oficial.

Durante su intervención, Mozo admitió haber escuchado los rumores acerca de la salida de Hierro, pero los descartó como un “ruido externo” que no refleja la realidad interna del equipo, pues destaca la presencia constante del director deportivo. “Aquí yo creo que Fernando no ha dejado”, enfatizó Mozo. “Yo lo veo todos los días en el palquito viéndonos entrenar, ayudándonos, estando cerca de nosotros. Entonces créeme que eso no cambió por el ruido externo”, insistió.

Hierro pasa mucho tiempo en Verde Valle, donde observa entrenamientos y partidos de las Fuerzas Básicas (Imago7)

Al reflexionar sobre el posible impacto que tendría de la partida de Hierro, Mozo reconoció la relevancia que tiene el director deportivo en el club. “Sé lo que es él estando aquí, es alguien importantísimo para la institución”, afirmó el lateral mexicano de 27 años que llegó de todas formas antes de que Hierro tomara las riendas futbolísticas en Verde Valle.

Alan Mozo se muestra ilusionado por cómo llega Chivas a la Liguilla

Mozo en festejo con el Piojo Alvarado, otro punto alto de Chivas (Imago7)

Después de dejar atrás momentos difíciles, Chivas logró sobreponerse y alcanzar la Liguilla directa: “La verdad es que nos veo preparados, creo que llegamos de un gran momento, que fueron cinco partidos sin derrota, y bueno, eso quedó en el torneo regular, este es otro torneo completamente, nos sirvió de experiencia y nos vamos a ir día a día. El miércoles es nuestra primera final”, advirtió Alan Mozo, quien ya fue finalista con Chivas en el Clausura 2023.

Las claves para la remontada de Chivas

Por otro lado, Alan Mozo opinó sobre cuál fue la clave para que el Rebaño lograra salir de una crisis futbolística que parecía dejarlo lejos de los puestos de protagonismo: “Yo creo que cerrar filas, volver a nuestras bases, que es el trabajo, la humildad, ser una familia tanto dentro como fuera del campo, creo que eso es lo que marca esos detalles que nos han funcionado en los partidos”, analizó el lateral derecho.