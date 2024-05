El directivo del Guadalajara respalda el proyecto del argentino al frente del Guadalajara, por lo que hará algo que no hizo con el serbio.

Fernando Hierro es el máximo responsable de las decisiones que se toman a nivel deportivo dentro de Chivas, solamente tomando en cuenta la opinión de Amaury Vergara y su familia; sin embargo, esta postura estaría cambiando para el próximo Apertura 2024 con Fernando Gago.

El directivo del Guadalajara ya está planificando todos los pormenores del próximo torneo, en donde uno de los aspectos a destacar radica en la elección de refuerzos, en donde ahora el español sí planea tomar en cuenta la opinión del entrenador argentino, algo que no sucedía con su antecesor, Veljko Paunovic.

“El plan de la dirigencia, al menos del Directo Deportivo, es que Fernando Hierro ha tomado la decisión de que Fernando Gago continúe en el equipo. Sí se va a evaluar, ver qué falto, qué se hizo bien o mal.

“El plan de Fernando Hierro con Gago ya se ha echado a andar, se le está tomando en cuenta a Fernando Gago en la elección de los posibles refuerzos para el Guadalajara. Esta vez no serán solamente decisión del directivo como en otras ocasiones ha sido. Hoy se está tomando en cuenta la palabra de Gago”, declaró el reportero de As México, César Huerta, en su canal de YouTube.

Hay que recordar que una de las diferencias que tuvieron Hierro y Paunovic fue por no tomarlo en cuenta en la elección de algunas incorporaciones, como por ejemplo en la contratación de Óscar Whalley, a quien no utilizó debido a que él no lo solicitó, manteniendo en la titularidad a Miguel Jiménez, decisión que fue polémica entre la afición rojiblanca.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Toluca de Liguilla?

A falta de que se dispute el Play-In para definir a los ocho equipos invitados a la Liguilla, el Guadalajara regresará a la actividad hasta el 8 o 9 de mayo para encarar el primer partido de los Cuartos de Final frente al Toluca, en donde el compromiso de Ida será en la cancha del Estadio Akron en horario por definir.