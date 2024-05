Una de las noticias más sobresalientes en torno a Chivas en este Clausura 2024 se suscitó a mitad de torneo cuando Fernando Gago decidió borrar del primer equipo a Mateo Chávez por una indisciplina; sin embargo, el futbolista del Rebaño no habría estado contento de que se filtrara el motivo de su castigo dentro del club.

Durante la semana de Clásicos Nacionales en los que el Guadalajara se enfrentó tres veces al América por la Liga MX y la Concachampions, David Medrano dio a conocer que el hijo del Tilón Chávez fue castigado por llegar tarde a una charla técnica del estratega argentino, por lo que decidió no darle más minutos y cederle su lugar a Leonardo Sepúlveda.

Ahora, varias semanas después y a unos días de que arranque la Liguilla, el narrador de TV Azteca, Christian Martinoli, reveló que se encontró a Mateo Chávez en un aeropuerto y que el futbolista estaba buscando a David Medrano para reclamarle por filtrar el motivo de la sanción que sufrió por parte de Fernando Gago.

“Por cierto, un día me agarró en el aeropuerto, ya sabes que ahí me agarran todos. Lo veo y a los tres segundos me doy cuenta que es el hijo del Tilón, le digo: ‘¿Cómo estás?’ Me preguntó: ‘¿Dónde está Medrano?’ Le digo: ‘él no viene aquí’. Es que me reventó de que llegué tarde a una concentración”, recordó Martinoli en el programa En Caliente.

Mateo Chávez no ha jugado con el Guadalajara desde la jornada 10 del Clausura 2024 contra León; sin embargo, sigue entrenando con el primer equipo, junto a varios juveniles más, pese a que no han tenido actividad en la recta final del campeonato, en donde Fernando Gago está recurriendo a la gente de experiencia para tratar de trascender en la Fase Final del futbol mexicano.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Toluca de Liguilla?

A falta de que se dispute el Play-In para definir a los ocho equipos invitados a la Liguilla, el Guadalajara regresará a la actividad hasta el 8 o 9 de mayo para encarar el primer partido de los Cuartos de Final frente al Toluca, en donde el compromiso de Ida será en la cancha del Estadio Akron en horario por definir.