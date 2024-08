La incertidumbre es la principal sensación que rodea a Chivas después de varias semanas desde que quedó eliminado de la Leagues Cup 2024, por lo que la afición se encuentra preocupada por cómo se revertirá el mal momento en cuanto se reinicien las actividades en el Apertura 2024, en donde Fernando Gago estaría cometiendo una nueva equivocación al frente del conjunto rojiblanco.

El Guadalajara recibió un fuerte golpe a la credibilidad de su proyecto deportivo al quedar eliminado, por segundo año consecutivo, en la fase de grupos de esta competencia internacional, en donde el estratega argentino causó alboroto por sus declaraciones al término del partido contra Los Angeles Galaxy en donde cuestionó la jerarquía de sus jugadores y hasta minimizó el gol de Cade Cowell que valió el avanzar a la tanda de penaltis.

Sin embargo, el comunicador de As México, César Huerta, reveló que después de casi dos semanas desde aquel partido en California, Fernando Gago no se ha disculpado con la plantilla de futbolistas, por lo que la inconformidad con el sudamericano prevalece dentro del vestidor del chiverío.

“Es bueno que se ponga a ver lo que traen las fuerzas básicas del Guadalajara, porque de ahí probablemente pueda echar mano pronto. Me preocupa que llegue a echar mano de estos chavos por necesidad, por sentir que perdió el control de los de Primera.

“Ojalá tenga este gesto de humildad con el plantel, porque sino el plantel ya no se la va a jugar con él. Lo que pasó no es un tema menor (molestia de jugadores por declaraciones). Hasta hoy, nadie puede asegurarme que hayan hecho las paces y ya va para dos semanas (de la eliminación) y no logran hacer las paces”, explicó a través de su canal de YouTube.

¿Cuándo volvería a jugar Chivas un partido oficial?

Ante la nueva calendarización y la participación de Tigres en la Leagues Cup, el Guadalajara tendría previsto regresar a la actividad el 24 de agosto contra los felinos, compromiso que se disputará en el Estadio Universitario.