En el Club Guadalajara es un hecho que los malos resultados están afectado más de lo esperado no solo a los jugadores también al entrenador Veljko Paunović, quien admitió la responsabilidad por el doloroso descalabro frente a Mazatlán 3-1 la noche del martes en el Estadio Akron, pues dejó en evidencia que el momento anímico de la plantilla tampoco es la ideal.

Al final del compromiso ante los sinaloenses, el estratega del Rebaño Sagrado con un rostro que no se le había visto anteriormente pese a las derrotas, lució desangelado, asumiendo la culpabilidad del marcador adverso, pero también dio cuenta de lo que sucede con sus futbolistas, quienes a cuenta gotas han ofrecido su mejor versión después de la Leagues Cup.

Chivas acumuló un partido más sin conocer el triunfo, para llegar a cinco juegos sin ganar, lo cual no hacen desde la Fecha 5 cuando se impusieron a Xolos de Tijuana, a partir de ese momento suman cuatro derrotas y un empate. Sin embargo, Paunovic afirmó que sigue estando a muerte con sus jugadores a pesar de que las críticas les han afectado más de lo que que deberían y fue ahí donde saltó a la luz el nombre de Alexis Vega.

¿Alexis Vega, afectado por las críticas? Paunovic salió en defensa por su bajo rendimiento

“Alexis, como todos estamos intentando, se ha sugerido una situación desde fuera hacia nuestro grupo y nosotros somos los primeros que somos responsables por eso, es muy fácil, la gente olvida las cosas, la gente acepta las sugerencias de fuera, del entorno y empiezan a dudar y esas dudas luego lamentablemente afectan a alguna gente y quizás, no estoy hablando de Alexis, pero a todo el grupo le ha afectado el ambiente alrededor después de haber tenido una pequeña racha de partidos perdidos”.

“Después tenemos que aprender a no dejarnos caer, que desde fuera no nos digan lo que tenemos que pensar, si es así no vamos madurar ni a llegar a ninguna parte. Uno tiene que mantenerse estoico delante de las insinuaciones y ahora parece que alguno ha dejado que esto penetre en su ánimo”, fue parte de lo que explicó Paunovic ante los medios de comunicación.