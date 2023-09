Las Chivas de Guadalajara podrían tener una oportunidad de llevarse los tres puntos sobre Mazatlán si es que se investiga a fondo el caso de Joaquín Esquivel, quien cuenta con cinco tarjetas amarillas que en automático lo debieron suspender para los Cañoneros en el duelo que se jugó la noche del martes en el Estadio Akron.

Sin embargo, dos de estos cartones preventivos los recibió cuando jugaba con Necaxa, en las primeras jornadas del Torneo Apertura 2023 antes de ser traspasado a Mazatlán y por lo tanto, las otras tres tarjetas amarillas las vio cuando ya portaba los colores de los sinaloenses, lo que desató la polémica durante el duelo ante el Rebaño Sagrado.

La Comisión Disciplinaria le informó a los Cañoneros antes del duelo con Chivas que Esquivel únicamente presenta tres cartones y por tal motivo era elegible para disputar el encuentro, pero no se aclaró qué sucedió con los otros dos, es decir, existe una laguna en el reglamento que no estipula lo que sucede con los jugadores que cambian de equipo y la cantidad de tarjetas que recibieron anteriormente dentro del mismo torneo, como ocurre en este caso.

Al final del encuentro el timonel de Guadalajara, Veljko Paunović habló del tema y admitió que está enterado de lo que ocurrió con el jugador de Mazatlán: “He escuchado algo sobre esto y estoy informado de que los órganos correspondientes están en revisión en ese proceso ahora mismo. En cuanto al reglamento, como comenté a mí me consta que hay alguna situación con la alienación indebida por el tema de las tarjetas, pero no es mi trabajo, ni me quiero meter, es algo del club, aquí está la gente del club, pregúntales a ellos”, indicó Paunovic.

Chivas lanza protesta formal por alineación indebida de Mazatlán

Casi a la medianoche del martes, se dio a conocer que el Rebaño envió su protesta a la Liga MX para conocer la resolución en los siguientes días: “Chivas acaba de enviar esta misma noche, la protesta formal ante la Comisión Disciplinaria por “alineación indebida” del volante Joaquin Esquivel, cometida por Mazatlán. Chivas considera que tiene todos los argumentos para que haya un fallo a favor de los rojiblancos”, fue lo que publicó en su cuenta de Twitter el periodista José María Garrido.