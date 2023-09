Veljko Paunovic, director técnico de las Chivas de Guadalajara, asumió la noche del martes su responsabilidad en la derrota 1-3 ante Mazatlán. Un partido adelantado de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX, que se celebró en el Estadio Akron. El estratega aceptó su realidad al sumar sólo uno de los últimos 15 puntos en disputa del calendario. ¡Está en crisis!

El Rebaño Sagrado hiló su quinto partido sin poder conocer el triunfo y quedó estancado en 14 puntos. Los rojiblancos seguirán cayendo en la tabla de posiciones del Apertura 2023 con miras a su próximo partido: frente a Toluca. Un duelo a celebrarse el domingo 1 de octubre, en el Estadio Nemesio Diez, en el marco de la Jornada 10.

Paunovic compareció la conferencia de prensa en el Estadio Akron tras la derrota. El timonel refirió el martes que “no podemos dejar que desde afuera nos digan lo que tenemos que pensar. Si nosotros hacemos eso, lamentablemente no vamos a madurar nunca y no vamos a llegar a ninguna parte. Eso es lo que a mí me molesta“.

El entrenador del Guadalajara agregó que “por mucho que se diga y hable, uno tiene que mantenerse fuerte, estoico y tener la compostura delante de las críticas y de las insinuaciones, que para mí siempre han sido erróneas“. Así respondió el timonel serbio a las versiones que hablan de problemas internos.

Veljko Paunovic reconoció en conferencia que “tenemos que ahora aceptar las críticas. Asumir que no estamos en un buen momento. Pero yo no dejo de confiar en este grupo. A mí este grupo me ha demostrado la capacidad que tiene y seguiré trabajando junto con mi gente diariamente para recuperarnos de este momento. Recuperar los buenos momentos y volver a alinearnos con la afición“.

Veljko Paunovic asumió su realidad en Chivas

El estratega serbio de las Chivas, luego de la derrota con Mazatlán para sumar cinco salidas sin ganar, aseguró que “aceptamos totalmente la culpa. Es un golpe muy duro, es algo que se asimila muy difícil. Yo acepto toda la responsabilidad y seguiré mirando siempre desde el lado del director técnico que siempre busco la mejora“.