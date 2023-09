Será la segunda oportunidad para el Club Guadalajara en menos de cuatro días para recuperar el camino y volver a sumar de a tres puntos, cuando esta noche reciban a Mazatlán en el Estadio Akron en un partido adelantando correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2023, luego del decepcionante empate del sábado anterior contra Pachuca.

Para las Chivas ya no hay mañana y cada partido entrarán en una prueba de fuego para poner en evidencia al multicriticado técnico, Veljko Paunović, quien no ha logrado superar los malos resultados desde la Leagues Cup, ya que a partir del torneo en Estados Unidos solamente han ganado un juego de seis diputados, el cual se dio en la Fecha 5 frente a Xolos de Tijuana.

Chivas pudo recibir un duro golpe contra los Tuzos debido a que el guardameta Miguel Jiménez detuvo un penalti en la segunda mitad que pudo dejar muy mal parado no solo al estratega serbio, sino a toda la plantilla rojiblanca que a nivel individual también ha dejado mucho que desear en esta campaña.

Reportan el malestar en Chivas con el técnico Veljko Paunovic

En la alineación contra los hidalguenses nuevamente no fue incluido Víctor Guzmán en el 11 inicial y a pesar de que entró en la parte complementaria, ha trascendido que existe cierta tensión con el cuerpo técnico y el Pocho, quien la campaña pasada fue el jugador más regular y efectivo al marcar siete anotaciones convirtiéndose en el máximo referente de Guadalajara dentro de la cancha.

“Según me comentan también por ahí que sí hay un problema ahí adentro (en el vestidor) sobretodo lo del Pocho Guzmán tiene incomodos a algunos que casi no ha jugado en este torneo. Entonces esto tiene incomodos a algunos, incluido el técnico y no sé si esto esté afectado a tal grado de que no encuentre el gol, es muy claro que contra Pachuca lo buscó, pero no se le da. Está a un solo punto del lugar cuatro”, fue parte de lo que explicó el comentarista de ESPN, Jorge Pietrasanta en Futbol Picante.