El Club Guadalajara ha generando muchas dudas sobre lo que realmente ocurre al interior de la plantilla, ya que desde la Jornada 5 no ganan, acumulan tres derrotas de manera consecutivas y han pasado del superliderato hasta el sexto lugar justo cuando se presentan los adversarios más complicados del Torneo Apertura 2023.

En este sentido, muchas versiones apuntan a que en el vestidor del Rebaño Sagrado hay problemas que se han generado por las decisiones del entrenador Veljko Paunović, lo cual ha desatado que jugadores como Víctor Guzmán e Isaac Brizuela hayan perdido protagonismo al grado de no ser colocados en diversos partidos.

En el caso del Pocho se habla de una lesión muscular que le ha impedido estar al 100% físicamente, pero el sábado pasado en el Clásico Nacional fue a la banca y no jugó un solo minuto, mismo caso del Conejo, quien en tres partidos después de la Leagues Cup no fue ni suplente y contra las Águilas tampoco vio actividad un solo minuto mientras el funcionamiento de Chivas necesitaba de un revulsivo con jugadores de experiencia.

¿El vestidor de Chivas realmente se ha roto en el Apertura 2023?

Fue en el programa Duro de Marcar de Jalisco Tv donde el periodista David Medrano no quiso asegurar si en verdad está roto el vestidor de Guadalajara, pero sí aclaró que algo no anda bien y esto es muy evidente por los malos resultados y algunas de las decisiones extrañas que ha tomado el estratega serbio.

“No tenemos ninguna evidencia comprobada, hablar solamente de rumores no corresponde. Lo que podemos decir es que a ese vestidor algo le pasó. Propio de cuando los equipos no andan bien. Hay dos cosas innegables cuando las cosas no andan bien, que se rompe el vestidor y que la culpable es la prensa”, fue parte de lo que comentó el periodista.