El Club Guadalajara ha vivido en diferentes ocasiones la extraña situación de que un jugador no termina por rendir como se espera con la camiseta rojiblanca, pero en otros equipos se convierte en figura, tal es el caso de César Huerta, quien ahora es el capitán de los Pumas de la UNAM y ya fue llamado a la Selección Mexicana gracias a sus buena actuaciones.

El Chino tuvo tres procesos en el Rebaño Sagrado donde nunca pudo afianzarse como un jugador destacado, sin embargo tanto en Mazatlán como ahora con los felinos, demostró que cuenta con la calidad para marcar la diferencia y hace unos días el presidente Amaury Vergara fue criticado por no darle mayores oportunidades.

Huerta se fue de Chivas en el verano del 2022 luego de cumplir su contrato, sin embargo el entonces director deportivo, Ricardo Peláez trató de mantenerlo en la plantilla al considerar que podía ganarse un lugar en el equipo que entonces dirigía Ricardo Cadena, pero la negativa llegó por parte del futbolista.

Peláez reta al Chino Huerta a que diga la verdad sobre su salida de Chivas

El exdirector deportivo de Guadalajara reveló que tuvo el interés de que el Chino siguiera, pero el atacante optó por cambiar de aires debido a que no se sentía valorado con el equipo rojiblanco: “Reto públicamente a que me desmienta el Chino Huerta que es un grandísimo jugador y que le pedí que se quedara, que salga él si estoy diciendo una mentira en este momento”.

“Le pedí a César Huerta que se quedara, le suplicamos que no se fuera. Con el papá encima ‘y no, y no, y no y 40 mil veces no me voy a quedar y quedo libre’, el jugador queda libre, ya no queda ningún derecho, absolutamente nada”, fue parte de lo que mencionó Peláez Linares en TUDN, quien en octubre del 2022 también le dijo adiós a su cargo en el Rebaño.