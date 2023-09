El doloroso descalabro en el Clásico Nacional contra América ha desatado todo tipo de opiniones en el gremio deportivo de México, por lo cual en la emisión de Televisa, Tercer Grado Deportivo se ahondó en lo que sucede con las Chivas de Guadalajara, el equipo más importante del futbol mexicano, pero que la comunicadora Marion Reimers considera que no cuenta con el talento suficiente entre sus futbolistas.

El programa que se transmite los lunes por la noche siempre da de qué hablar con las apreciaciones de los periodistas que lo conforman junto a Denise Maerker y en esta ocasión el tema se centró en la derrota del Rebaño Sagrado que fue humillado por las Águilas en un partido que terminó 4-0, pero donde el problema principal, según Reimers, es la falta de jugadores de calidad.

También explicó que el impacto que tiene Chivas en el futbol mexicano desencadena problemas para la Selección Mexicana al ser el único club que juega con elementos nacionales, por ello indicó que el modelo del equipo rojiblanco no es funcional porque actualmente tienen que pagar altas sumas de dinero para poder reforzarse.

Marion Reimers afirma que el modelo de Chivas ya no es funcional

“Evidentemente el modelo de Chivas no está siendo funcional porque no está produciendo los jugadores suficientes como para poder competir en un mercado que constantemente le cobra de más. Nuestro problema es que los problemas de Chivas los vemos reflejados en la Selección Mexicana”, fue parte de lo que comentó Reimers.

Por su parte, David Faitelson sugirió que en algún momento el Rebaño debería considerar jugar con extranjeros: “El problema de Chivas es el problema de todo el futbol mexicano, no se están produciendo jugadores mexicanos, Chivas no puede o no quiere depender de los extranjeros, pero no sé si dada la situación llegó el momento de analizar si necesitan ver otros horizontes y romper con su máxima tradición”.