El Club Guadalajara retomó el trabajo tras la humillante derrota en el Clásico Nacional. Ahora recibirán a Pachuca dentro de la Fecha 9 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

El Rebaño Sagrado, bajo las órdenes del cuestionado entrenador Veljko Paunovic, trabaja esta semana en las instalaciones de Verde Valle. Los rojiblancos cumplirán con la preparación de su plantilla para enfrentar a Pachuca en el Estadio Akron. Un duelo que pudiera ser clave en el repunte del equipo con miras al próximo Clásico Tapatío.

El grave error de Paunovic en el Clásico Nacional

Los rojiblancos no pudieron mostrar su mejor cara frente al acérrimo rival el sábado anterior en el Clásico Nacional, pero un error más del técnico serbio se destapó con el periodista David Medrano, quien señaló que Paunovic incluyó en el 11 titular a Antonio Briseño pensando en que Henry Martín arrancaría el duelo, sin embargo se quedó en la banca y la verdadera preocupación rojiblanca era Diego Valdés, quien marcó dos tantos.

(Foto: Alfredo Lopez/JAM MEDIA)

Marion Reimers se lanza contra Guadalajara

La comunicadora emitió un punto de vista sobre Guadalajara afirmando que su modelo no ha funcionado porque ya no producen jugadores de su cantera y por lo tanto deben pagar altas cantidades por refuerzos: “Evidentemente el modelo de Chivas no está siendo funcional porque no está produciendo los jugadores suficientes como para poder competir en un mercado que constantemente le cobra de más”, lo dijo en Tercer Grado Deportivo.

(Foto: Mauricio Salas/JAM MEDIA)

Campeón con el Rebaño pide confianza en Paunovic

Camilo Romero, campeón con Chivas en 1997 manifestó que el marcador ante el América es doloroso, pero confía en que salgan adelante en los siguientes duelos, al mismo tiempo mostró su confianza en el estratega serbio argumentando que hace tres semanas era el mejor y ahora es el peor. El ex defensor rojiblanco indicó que en términos generales los resultados no son malos para Guadalajara en esta campaña que marchan en el sexto puesto.