¿Cuándo y por qué empezaron los problemas en Chivas con Paunovic?: No fue por Leagues Cup

Aunque el director deportivo de las Chivas de Guadalajara, Fernando Hierro ratificó a Veljko Paunović como técnico por lo que resta del Torneo Apertura 2023, no puede quedar de lado una de las razones que ha generado tensión dentro del vestidor, debido al malestar entre varios jugadores de los más experimentados.

El Rebaño Sagrado cayó frente al acérrimo rival el sábado anterior por uno de los marcadores más escandalosos de los que se tengan recuerdo en la época moderna y no tanto por recibir cuatro goles, sino por no haber metido ninguno y peor aún, por el pobre funcionamiento que los dejó muy cerca de un 5-0 que hubiera sido catastrófico.

En este sentido, Hierro salió el lunes a dar la cara por el mal momento y negó que exista una crisis, aunque reconoció que contra las Águilas no fue su noche, no obstante, a todas luces se nota que el compromiso de algunos jugadores no es el mismo que el de la campaña anterior y elementos como Víctor Guzmán han tenido poca participación de manera inexplicable.

El verdadero malestar de Chivas con Puanovic

De acuerdo a lo que se reportó en el programa La Chorcha Deportiva, algunas decisiones importantes que ha tomado Paunoivc no tiene muy contentos a los jugadores, pero el inicio de todo este malestar se dio cuando dejó fuera de las convocatorias a Isaac Brizuela, uno de los jugadores más profesionales del plantel y quien en tres partidos no salió ni a la banca.

“¿Sabes desde dónde vienen muchas de las molestias del grupo?, desde que sacó a Brizuela, desde que bajó a Isaac Brizuela de la concentración, desde ahí muchos se quedaron así ¿cómo?”, fue parte de lo que comentó Ricardo Durán en la emisión que se transmite por YouTube.