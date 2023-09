Chivas de Guadalajara vuelve a los entrenamientos con la reflexión del director deportivo Fernando Hierro tras la humillante derrota en el Clásico Nacional. Un partido correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

El Rebaño Sagrado, bajo las órdenes del cuestionado entrenador Veljko Paunovic, trabaja esta semana en las instalaciones de Verde Valle. Los rojiblancos cumplirán con la preparación de su plantilla para enfrentar a Pachuca en el Estadio Akron. Un duelo que pudiera ser clave en el repunte del equipo con miras al próximo Clásico Tapatío.

Lo peor que puede pasar si Guadalajara pierde con Pachuca

Los rojiblancos tienen en puerta un duelo que debe ser el de la redención en busca de dejar atrás los malos resultados, pues es una realidad que tres derrotas consecutivas son suficientes para prender los focos rojos por mucho que el director deportivo, Fernando Hierro pretenda tranquilizar las aguas. Pero tampoco puede quedar de lado la posibilidad de un nuevo descalabro, ya que si perdieran el sábado con Pachuca lo peor que podría pasar es que bajaran hasta el octavo o noveno lugar si es que Toluca, Pumas y Atlas ganan sus respectivos partidos.

Foto: Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

Así iniciaron los problemas en Chivas con Paunovic

De acuerdo a algunos reportes de la prensa tapatía, el verdadero problema en Chivas con el estratega Veljko Paunović fue por dejar fuera de las convocatorias a Isaac Brizuela en tres partidos, ya que desde el punto de vista del timonel, no estaba en su mejor momento. Esto desató un malestar entre los líderes de la plantilla que empezaron a cuestionar algunas decisiones del serbio.

Foto: Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

Fernando Hierro evade a la prensa y no pasa nada en Chivas

El director deportivo del Rebaño no quiso entrar en detalles sobre algún tema en particular y en conferencia de prensa tras el doloroso descalabro contra América prefirió ratificar a Paunovic en el banquillo, explicar que todos los equipos necesitan un proceso para recuperar su mejor nivel y que todavía no superan el receso que implicó disputar la Leagues Cup, no obstante, lució molesto y siempre a la defensiva en las preguntas de la prensa.