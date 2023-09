El director deportivo de las Chivas de Guadalajara, Fernando Hierro salió a ofrecer una conferencia de prensa la tarde del lunes para dar la cara después de perder el Clásico Nacional ante América por goleada de 4-0 y aunque trató de mantener un discurso de tranquilidad para que la afición no pierda confianza en el técnico Veljko Paunović, es una realidad que hay mucho malestar en el gremio rojiblanco.

El exjugador del Real Madrid, fiel a su estilo, siempre cauto tanto en las buenas como en las malas tiene frente a sí su primera ola de problemas en el Rebaño Sagrado, ya que la campaña pasada todo parecía mil sobre hojuelas con un estilo de juego definido y el trabajo de Paunovic fue callando bocas con el paso de las jornadas, sobretodo después de eliminar a las Águilas en Semifinales.

Pero tres meses después esta confianza se ha empezado a tambalear y la comparecencia de Hierro frente a la prensa no fue la más afortunada, debido a que la reacción defensiva del directivo y la poca claridad en sus respuestas originó las críticas de varios analistas y aficionados que consideran la ratificación del serbio como el único punto que le interesaba aclarar al español.

Acusan a Fernando Hierro de tratar como equipo chico a Chivas

En su columna del Heraldo de Puebla, el periodista Ignacio el Fantasma Suárez le dio con todo a Hierro afirmando que su discurso solamente fue para establecer que no hubo consecuencias después de la humillación ante el acérrimo rival: “En un equipo como Chivas, América no basta con echarle ganas y correr un chingo. Tienen una obligación ante su afición, ante su historia, así no sean el Real Madrid. Eso déjeselo a otros equipos medianos de la Liga Mx y también los que hay en la liga española”.

“Hierro, se negó a reconocer que hay una crisis. Asegura que el equipo “compitió” muy bien ante el América, porque sus jugadores corrieron 14 o 12 kilómetros. ¿Yo no sabía que en el clásico se calificaba como si fuera una carrera de medio fondo? Porque si es así y según el director deportivo Chivas podría aportar grandes competidores para los Juegos Olímpicos del año próximo en Paris”.

“Según sus desafortunadas explicaciones, el equipo goza de cabal salud, es solo una simple y mala racha. El mensaje sintetizado es decir que en Chivas todo está bien y a toda madre. Qué es responsabilidad absoluta de Pauno, si pone al veteranísimo Chapo Sánchez en lugar de Mozo, que sí Alexis NO rinde de acuerdo a lo que gana no es su tema, que si los jugadores franquicia -cómo el los bautizó- como Guzmán y Gutiérrez, tampoco son problemas del director deportivo, porque él no dirige y es una decisión técnica, lo cual es cierto. Pero entonces ¿para qué carajos sale a dar la cara, de algo que el no puede responder y que es la principal inquietud de aficionados y medios?”, fue parte de lo que publicó el Fantasma.