Para Fernando Hierro, director deportivo del Club Guadalajara parece que apenas inicia la verdadera presión de estar en el equipo más importante de México, ya que el descalabro contra América ha detonado una serie de cuestionamientos que también incluyen varias de sus decisiones, pues la realidad es que algunos jugadores se han quedado lejos de las expectativas.

La campaña pasada todo parecía un auténtica luna de miel con los jugadores, cuerpo técnico y la afición del Rebaño Sagrado, sin embargo para este Apertura 2023 la situación ha cambiado no tanto en los resultados, porque se colocan en el sexto lugar de la temporada, sino en el funcionamiento colectivo.

Chivas pasó del superliderato y el invicto a ser uno de los equipos más endebles de la temporada, ya que acumulan tres derrotas de manera consecutiva y no ganan desde la Jornada 5 cuando se impusieron a Xolos de Tijuana 2-1, pero el juego de conjunto y las decisiones de Paunovic han sido decisivas en los malos resultados.

Fernando Hierro paga caro su peor error en Chivas

Pero la responsabilidad de Hierro como director deportivo no puede quedar de lado, ya que desde el certamen anterior se sabía que la prioridad era conseguir un centro delantero de calidad comprobada y aunque logró el fichaje de Ricardo Marín, el máximo romperredes de la Liga de Expansión, apenas suma un gol, por el contrario llegó Erick Gutiérrez como refuerzo estelar en la mediacancha, una zona sobrepoblada y donde Víctor Guzmán había sido la clave al convertirse en capitán y el mejor anotador sin ser atacante.

Actualmente el Pocho ya no juega, Guti es titular sin acomodarse en la cancha y el trabajo de Paunovic va perdiendo créditos con el paso de los partidos: “Todo lo logrado el torneo anterior había tenido mucho mérito por el plantel y ausencia de jugadores, pero si en este torneo no reforzarse en las posiciones que eran su prioridad, ahí tienen el caso de Érick Gutiérrez, quien es un gran jugador, pero que simplemente no está en su mejor momento y tampoco es la solución. A Chivas le urge eso: soluciones en este momento de crisis”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.