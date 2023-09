Para las Chivas de Guadalajara serán tres meses de una encrucijada entre definir si Alexis Vega es el delantero que necesitan para el futuro o será mejor ponerlo a la venta para tratar de reforzarse con un jugador que muestra mucho mayor peso en los partidos importantes, ya que las lesiones y bajas de juego le han cobrado facturas muy caras al mundialista mexicano.

Desde la Copa del Mundo del 2022 el nivel del Gru ha venido a la baja, pues los problemas físicos no lo han dejado brillar como se esperaba, por ello la dirigencia encabezada por Fernando Hierro debe pensar seriamente si la mejor opción es mantenerlo en la plantilla hasta que concluya su contrato o transferirlo a otro club para recuperar un poco de lo que han invertido.

Cabe recordar que en setiembre del 2022 el rendimiento de Vega estaba por las nubes, tanto así que le renovaron su acuerdo hasta el 2024 y fue ahí donde se destapó la estratosférica cantidad que percibirá cada año hasta el final de su contrato, sin embargo, sus actuaciones no corresponden a lo que requiere el equipo más importante del futbol mexicano.

Alexis Vega ya no tiene futuro en Chivas afirma, Héctor Huerta

Al respecto, el periodista Héctor Huerta afirmó que el delantero está muy lejos de ser esa solución ofensiva en Guadalajara y por ello la mejor opción sería venderlo en diciembre, antes de que se pueda ir libre en el verano del 2024: “No (no tiene futuro en Chivas) y te voy a decir por qué. Él termina contrato en el verano del 2024, el Guadalajara tiene que negociarlo en este diciembre o de lo contrato perderá toda posibilidad porque será libre. Si el Guadalajara no aprovecha este receso entre un torneo y otro, perderá la inversión que hizo en él y se quedará con las manos vacías”.

“Y es una gran moneda de cambio para traer a otro jugador que dé más rendimiento del que ha dado Alexis Vega. Sin dejar de reconocer que es buen futbolista, pero que no tiene el peso que la gente cree que tiene en el aspecto goleador. Alexis no es un goleador, es una mentira como goleador, no pasa de hacer cinco goles por torneo y no aspira a ser un campeón goleador”, fue parte de lo que comentó Huerta en ESPN.