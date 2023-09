En Chivas no quieren la salida de Paunovic aún perdiendo con Pachuca en la Fecha 9

El técnico de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunovic sigue teniendo el respaldo no solo de la directiva como ya lo manifestó el director deportivo, Fernando Hierro sino también de la afición que confía en su capacidad para salir del mal momento en el que están sumergidos con tres derrotas de manera consecutiva.

El timonel del Rebaño Sagrado ha estado en el ojo del huracán, además de la cosecha de malos resultados, por el funcionamiento que han tenido después de la Leagues Cup donde únicamente acumulan cuatro puntos de 15 disputados y tres descalabros dolorosos que acabaron con el invicto que ostentaban en el inicio del Torneo Apertura 2023.

Pero esto no es suficiente para que el serbio haya perdido la confianza de la dirigencia y tampoco de la afición de Chivas que no ve su despido como la salida para terminar con los problemas que han aquejado en los más recientes compromisos, donde sus decisiones han impactado de manera notoria en el accionar de los jugadores.

En Chivas no quieren la salida de Paunovic aunque pierdan contra Pachuca

El sábado Guadalajara tendrá una buena oportunidad para resarcir sus errores cuando reciba a Pachuca en un juego por la Fecha 9 en el Estadio Akron, pero tampoco se puede descartar la posibilidad de otro mal resultado, sin embargo los fanáticos rojiblancos no ve con buenos ojos que se determine su salida del banquillo, debido al buen trabajo que hizo la campaña anterior.

En Rebaño Pasión preguntamos a la afición si el despido de Pauno debe ser una opción si no consiguen los tres puntos contra Tuzos, pero la mayor de las votaciones descartaron tajantemente la opción con un 34%, mientras que en segundo lugar los seguidores sí pidieron su salida con un 25%, otros más no lo consideran porque no sabrían qué DT podría asumir el cargo y un 17% respondieron que les da igual.