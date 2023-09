En el Estadio Akron, Chivas perdió contra Mazatlán por 3-1 por la jornada 11 del Apertura 2023. Por otro lado, luego del partido, Veljko Paunovic mantuvo diálogos con la prensa y afirmó que la directiva irá a reclamar los puntos por supuesta alineación indebida del conjunto de Sinaloa.

Sin duda esta noche el Guadalajara pasó vergüenza contra uno de los equipos más endebles del certamen nacional. Fue superado en todas las líneas, debido a que aprovechó los errores en cada contragolpe que tuvo.

Por otro lado, en el encuentro no solo los ojos de todos se fueron con Chivas, sino que además con Joaquín Esquivel. El futbolista de Mazatlán generó mucha controversia estando en la banca, ya que con su presencia podría haber cometido alineación indebida.

¿Mazatlán cometió alineación indebida contra Chivas por Joaquín Esquivel?

Debido a esto, Veljko Paunovic fue consultado al respecto en conferencia de prensa y afirmó que el club iba a protestar. “He escuchado algo sobre esto. Estoy informado que los organismos correspondientes están al tanto de esta situación y están en ese proceso ahora mismo”, reconoció el timonel en referencia que van a ir a reclamar.

Y agregó: “Me consta que ha habido una situación de la alineación indebida. Pero no es mi trabajo, no me quiero meter. Aquí está (el personal) del club, pues pregúntale a ellos”. De esta manera, queda si el Rebaño Sagrado iniciará una protesta al respecto.

¿Cuándo vuelve a ver acción Chivas en la Liga MX?

Luego de la derrota ante Mazatlán, Chivas vuelve a ver acción en la Liga MX el próximo domingo ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez por la jornada 10 del Apertura 2023 a las 17:20 del Centro de México.