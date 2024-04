Alexis Vega explicó por qué no pudo rendir en Chivas como sí lo hace en Toluca

El paso de Alexis Vega por las Chivas de Guadalajara terminó siendo decepcionante. Todos se esperaban que el delantero fuera un fichaje estelar, capaz de ayudar al Rebaño a competir por títulos. Sin embargo, éste se la pasó mucho tiempo lesionado y dentro del campo nunca tuvo la regularidad necesaria.

Después de indisciplinas, malos rendimientos y diferencias con la directiva a la hora de renovar su contrato, Vega puso fin a su etapa en Chivas y se marchó al Toluca, la que antes fuera su casa. Allí, en el Nemesio Diez, el Gru parece recuperar la memoria con un muy buen nivel: lleva cuatro goles y una asistencia en los últimos cinco partidos.

Aunque reconoce que se ha esforzado para mejorar en lo físico y también estar más enfocado, Vega también considera que hay razones puramente futbolísticas que sirven para explicar su buen rendimiento en Toluca. Según su mirada, al parecer en el Rebaño no supieron aprovecharlo.

El análisis de Alexis Vega: en Chivas jugaba muy pegado a la banda

“Tiene que ver mucho en la posición en la que estoy jugando. Estoy muy cerca del área. En Chivas estaba muy añejado. Me siento contento de regresar a Toluca y jugar de 9. Fui centrodelantero desde las fuerzas básicas, en algún paso por selección también fui centrodelantero”, dijo Alexis Vega en diálogo con Claro Sports.

Alexis Vega pasa por un gran momento en Toluca (Imago7)

El ex de Chivas está muy conforme con jugar ahora más cerca del arco rival: “Es una posición que también me agrada mucho. Sé jugar bien de poste, picar bien a los espacios, y ahora muy contento con el resultado, me ha tocado estar jugando como centrodelantero desde que llegué, así que estoy trabajando mucho y mejorando en lo que puedo”.

La posición de Alexis Vega en Toluca (Clausura 2024)

Vega parece tener mucha libertad en Toluca (Sofascore)

La posición de Alexis Vega en Chivas (Apertura 2023)