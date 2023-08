Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, se sinceró en una emotiva entrevista y reveló cómo afectaron su mentalidad las lesiones recientes. El ariete rojiblanco debutará el viernes en el Torneo Apertura 2023 de la Liga MX, frente a los Bravos en Ciudad Juárez.

El atacante del Rebaño Sagrado ha sido muy criticado recientemente por su bajo rendimiento y pobre forma física. Vega fue cuestionado por el periodista Alejandro Orvañanos en Claro Sports sobre el tema mental y anímico que le pudieron acarrear las lesiones. El goleador rojiblanco se desahogó y lo reveló todo.

El Gru Vega reconoció que “es una pregunta super importante, el tema mental. Yo creo que fue lo que más me pasó factura. El torneo pasado tuve una cirugía, regresé, me sentía muy bien; en la Liguilla me dan un golpe contra Atlas, que igual casi me impide jugar por mucho dolor, tenerme que sacar líquido cada vez que tenía que jugar para poder estar al 100%. Después voy a la Selección“.

Alexis Vega habló de su lesión en Selección México

El atacante de Chivas reveló qué pasó en la concentración con Selección México para el Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf. Confesó a Claro Sports, que “en el transcurso de la final (del Clausura 2023), para practicar con la Selección, me estuve rehabilitando y haciendo trabajo de fuerza en el gimnasio y estuve como una semana y media trabajando; me sentía súper bien y llego a la Selección. Mi primer entrenamiento y las cargas que maneja la Selección obviamente son muy altas, otra vez tuve como esa irritación de la rodilla, se volvió a inflamar, no me podían sacar líquido. Entonces, obviamente no podía competir con mis compañeros. Tuve que salir de concentración (de la Selección para la Copa Oro 2023 por lesión)“.

Cómo las lesiones afectaron mentalmente a Alexis Vega

Alexis Vega reconoció que “han pasado muchas cosas que mentalmente te dan para abajo. Pero yo siempre tuve el apoyo de mi familia, nunca perdí el amor por el futbol, siempre tuve presente que son gajes del oficio. Soy un jugador, que desde el inicio de mi carrera he tenido problemas con la rodilla. Entonces, he sabido trabajar también con ello“. Añadió a Claro Sports, que “las críticas también me las he tomado de la mejor manera. Sé que a veces los aficionados pueden no estar a gusto, pero seguía trabajando para mi, mi familia, mi equipo, mi afición y ahora que me encuentro bien, sano, quiero dar mi mejor versión“. Advirtió el delantero del Guadalajara que “quiero revertir todas esas criticas, que sean para bien y eso queda demostrarlo el fin de semana. Creo que es el partido más importante para mi, después de tener estas lesiones, este revés mental que bien o mal puede afectar en lo futbolístico, pero ahora me encuentro bien, feliz y trataré de disfrutarlo al máximo el fin de semana“.