Alexis Vega y su verdadera preocupación no está con Chivas en el Torneo Apertura 2023

Para Alexis Vega, jugador de las Chivas de Guadalajara han sido días llenos de rumores y versiones acerca de su futuro que en la realidad no tuvieron alguna consecuencia tras sus malas decisiones fuera de la cancha, como la indisciplina que cometió antes del partido frente a Toluca de la Jornada 10 donde dio ingresó al hotel a personas ajenas al club.

Luego de dos semanas separado del primer equipo y entrenando aparte en horarios y días distintos, el Gru fue reintegrado a las actividades del Rebaño Sagrado, trascendiendo que la idea de la dirigencia era que no jugará el resto del Apertura 2023 al igual que Cristian Calderón y Raúl Martínez.

Sin embargo, el Gru es el único elemento que no ha participado con Chivas, porque el Chicote y Martinez, incluso fueron titulares ante los Gallos Blancos el martes pasado en el duelo donde el atacante ni siquiera fue convocado, pero ya encontró una buena manera de ‘matar’ el tiempo frente a los espejos.

La preocupación de Alexis Vega no está con Chivas

Al delantero más valioso en la historia de Guadalajara le basta y le sobra con sus actividades fuera de la cancha para pasar el tiempo sin jugar, ya que le ha dado por tomarse fotografías frente a los espejos y subirlas a sus cuentas de redes sociales, además de que también se ha mostrado cantando, aparentemente sin la más mínima preocupación de su inactividad.

Vega no ha visto actividad en Chivas desde que fue separado de la plantilla. Foto: Imago7/ Fabian Meza

“Lejos de demostrar responsabilidad o compromiso con su equipo, a Vega ya le da lo mismo y no tiene el mayor pudor para evidenciarlo. Vega no se ha cansado de publicar fotos en los días que lo dejan fuera de la convocatoria, y por si fuera poco, actúa con gran indiferencia. Lo último ha sido subir un video de él cantando… que como intérprete, pues me quedo con Peso Pluma, de ese tamaño. Queda claro que mientras le sigan pagando, le dará lo mismo la imagen que está dando a la directiva, cuerpo técnico y compañeros”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.

Le quedan dos partidos a Vega con Chivas

Es una realidad que si Vega no es considerado para los encuentros frente a Cruz Azul del próximo sábado y ante los Pumas de la UNAM en la Fecha 17 y última de la campaña regular, resulta muy complicado pensar en que será tomado en cuenta en la Liguilla, por lo que su futuro sigue en el aire en la institución porque todo apunta a que buscarán acomodarlo en otra escuadra en el mercado invernal.