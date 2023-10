No quieren a Alexis Vega: Adiós al intercambio de Chivas con Santos por Carlos Acevedo

Tal parece que las Chivas de Guadalajara tienen una de las monedas de cambio más importantes del futbol mexicano de cara al Torneo Clausura 2024, pero al menos dos clubes ya han rechazado la opción de quedarse con Alexis Vega y ahora fue Santos Laguna el que se negó a entrar en pláticas para un posible trueque por el guardameta Carlos Acevedo.

Lo que busca la dirigencia del Rebaño Sagrado es reforzarse de la mejor manera de cara a la siguiente campaña y utilizar al Gru puede resultar beneficioso para el conjunto rojiblanco, pero uno de los principales problemas para los equipos de la Liga MX es el alto sueldo que percibe Vega, ya que es superior a los dos millones de dólares al año.

En días recientes se había especulado que Chivas intentaría un acercamiento con la dirigencia de Torreón para conocer la posibilidad de hacer un intercambio por Alexis Vega, sin embargo nuevos reportes indican que no habrá tal negociación debido a que los santistas tienen otro plan en mente.

Santos no pretende cambiar a Acevedo por Vega

De acuerdo al portal de Récord, el conjunto de Torreón no está dispuesto a soltar a su portero titular y capitán, quien apenas regresó de una grave lesión en el hombro que sufrió en junio, por un elemento con Alexis Vega que ha demostrado su mal comportamiento a lo largo de su estancia con Guadalajara, aunque esa no es la razón para que no interese a la escuadra de Grupo Orlegui.

(Foto: Alfredo Moya/JAM MEDIA)

“De acuerdo con información de Carlos Ponce, director de RÉCORD, en tierras Laguneras no tienen la intención de hacer un movimiento en su portería para darle cabida al delantero rojiblanco. Sin embargo, si en Guadalajara se quieren hacer de los servicios de Acevedo, deberán ofrecer una buena cifra económica por el arquero que recientemente regresó a las canchas después de una lesión en su hombro”, fue parte de lo que publicó el citado medio.

Lo que debe pagar Chivas por Carlos Acevedo

En la página de Transfermartk informa que el valor de la carta de Carlos Acevedo es de 4.5 millones de euros, una cifra que al menos debería desembolsar el Rebaño si es que quiere contar con los servicios de un arquero que ha demostrado sus grandes condiciones desde que hizo su debut con los laguneros en el 2016.