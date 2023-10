En el Club Guadalajara han salido a dar la cara por Miguel Jiménez en innumerables ocasiones y no solo lo ha hecho Veljko Paunović en el pasado reciente, hace un año también Ricardo Cadena le mostró todo su respaldo en los momentos más complicados, sin embargo tal parece que el crédito en el cuadro rojiblanco ya se le está terminando de cara al Clausura 2024.

De un momento a otro el técnico serbio decidió quitarle la titularidad al Wacho para darle la oportunidad debutar en la Liga MX a José Raúl Rangel, pero un infortunio en el Clásico Tapatío detuvo la inercia del Tala tras un fuerte choque con Antonio Briseño que lo mandó al hospital y lo tendrá al menos otras dos semanas fuera.

Al respecto, nuevamente Jiménez asumió el resguardo del arco de Chivas y aunque no lo ha hecho mal, las dudas persisten en Paunovic, por lo tanto no suena descabellado que busquen un nuevo guardameta para el Clausura 2024 y el nombre de Carlos Acevedo de Santos Laguna sigue sonando como el candidato número para llegar a la Perla Tapatía.

Lo que falta para que Carlos Acevedo llegue como refuerzo a Chivas

Acevedo apenas regresó a la actividad la semana anterior en el partido contra América luego de estar lesionado del hombro desde junio, por lo cual ya está totalmente recuperado y vuelve a ser una de las cartas fuertes para vestirse de rojiblanco, al menos entre el gusto de la afición que siempre lo ha visto con buenos ojos.

Acevedo apenas volvió a las actividad después de una lesión. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

“No sé (si llegue a Chivas), lo que si te digo es que si ponen la lana Alejandro Irarragorri y Dante Elizalde no tienen ningún problema en venderlo, ya viste que ya pusieron ahí a un chavito (como portero en Santos). Si ponen la lana en Grupo Orlegui no hay invendibles, no hay intocables, si llegan con la plata se hace de ‘Mulas Petra’”, fue parte de lo que comentó el periodista David Medrano en su página de Facebook.

Alexis Vega es moneda de cambio con Santos Laguna

La intención de la dirigencia de Guadalajara es utilizar a Alexis Vega para reforzarse de la mejor manera para el siguiente torneo, razón que lo coloca en la órbita de los laguneros en caso de que busquen la negociación por Acevedo, ya que el atacante está tasado en siete millones de euros de acuerdo a la página de Transfermarkt y el portero vale 4.5 millones, cifra que ponen en ventaja al Rebaño para al menos incorporar a otro elementos de Torreón en sus filas.