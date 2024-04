El dueño de lo rojiblancos no quiere verse sorprendido con ninguna situación que ponga en riesgo el negocio familiar.

Las Chivas de Guadalajara fueron adquiridos en el 2002 por Jorge Vergara, quien a su vez le heredó su cargo y delegó actividades a Amaury Vergara en el 2019, año en el que el hijo mayor del empresario tomó la riendas del equipo más importante del futbol mexicano.

Ante ello, Amauy Vergara siempre ha sido sincero sobre la posibilidad de vender al Rebaño Sagrado y dejando de lado el tema empresarial y de negocio, sus argumentos van más allá de eso, pues considera que es un patrimonio de toda su familia que cimento su padre durante varios años antes de perder la vida en el 2019.

Por lo cual no ha habido la intención de poner a la venta a las Chivas y algunas versiones indican que esto se consideraría hasta que logren superar en títulos al America, el acérrimo rival que por el momento suma 14 campeonatos por 12 de los rojiblancos, es decir, aún se ve muy lejos ese panorama.

Amaury Vergara descarta inversionistas chinos para Chivas

De acuerdo a información publicada por el diario El Universal, Amaury rechazó la opción de que la empresa MG adquiriera el 25% de Guadalajara en el futuro para también tener decisión dentro del equipo, pues la familia Vergara no desea que personas externas se involucren en la institución.

Amaury no quiere externos en la institución .Foto: Futbol Total

“Aunque los patrocinadores buscan mayor participación, Vergara, convencido de la solvencia económica del club NO contempla tener socios. No ha aceptado ninguna sociedad en cuanto a propiedad del club Guadalajara. La automotriz MG ha sido rechazada, indicando que no están interesados en desprenderse de ninguna parte del equipo por el momento”, fue parte de lo que publicó Futbol Total en su cuenta de Instagram.

Con esto se echa atrás lo que desde hace algunas semanas se ha especulado, acerca de que la empresa automotriz, hoy patrocinador del Rebaño, ampliara su participación con el equipo más importante del balompié nacional, al menos por el momento.