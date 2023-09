América vs. Chivas: Veljko Paunovic confiesa que el Clásico Nacional "es algo único"

Veljko Paunovic, director técnico de las Chivas de Guadalajara, apareció este jueves en una emotiva entrevista con la Liga MX, previo al Clásico Nacional. El serbio confesó su experiencia en los tres duelos que vivió de esta legendaria rivalidad en el Torneo Clausura 2023. Comparó la Semifinal de Vuelta en el Estadio Azteca con la Final que le ganó a Brasil en el Mundial Sub20 de 2015. Aseveró que la emoción, a pesar de no ser mexicano: “Es algo único“.

El Rebaño Sagrado afronta esta semana el partido clave del calendario en cada torneo: el Clásico de México, que se jugará el sábado 16 de septiembre. Chivas reta al América en el Estadio Azteca, en el marco de la Jornada 8 del Apertura 2023. Será la edición 250 en la historia de esta legendaria rivalidad y 188 en la Liga MX.

Pauno, durante la plática publicada por la Liga MX, fue consultado sobre el nivel que encontró en el circuito mexicano. El estratega serbio aseveró que es “muy competitivo. La verdad, que no hay un partido fácil. No hay un día que salimos al campo y no estamos preocupados, digamos; por lo que el rival nos puede proponer“.

Veljko Paunovic advierte competitividad de la Liga MX

El entrenador del Guadalajara reconoció que “es muy diversa la Liga (MX). De muchísimos entrenadores extranjeros, de entrenadores mexicanos muy buenos y cada equipo, es una incógnita en cada partido. No hay un partido fácil aquí“. Paunovic advirtió que “los equipos de México podrían jugar buen papel en cualquier liga europea de las cinco mejores, sin ningún problema y me refiero a que serían competitivos“.

La visión de Veljko Paunovic sobre el Clásico de México

Veljko Paunovic confesó a la Liga MX, que entre Chivas y América: “La rivalidad es tremenda. Es apasionante, algo que sentí en todos los partidos que he jugamos el torneo pasado“. Reveló que “sobre todo en la semifinal, el partido de vuelta, fue algo que se aproximó a ser la alegría que sentí en la Final contra Brasil del Mundial Sub20 (como entrenador de Serbia). Por lo tanto, fue muy profunda la experiencia, muy profunda la emoción que sentí ese día“.

El estratega de las Chivas, en cuanto al triunfo en el Estadio Azteca para avanzar a la Gran Final del Clausura 2023, afirmó que “me marcó y me dejó una profunda huella en lo que significa también el Clásico Nacional“. Admitió que “en mi caso trasciende, porque a pesar de no ser mexicano, poder sentir esa emoción, la verdad, es algo único“.