La semifinal de ida entre Chivas y América terminó sin goles, por lo que ahora el Rebaño Sagrado deberá ir en busca de la victoria al Estadio Azteca para meterse en la gran final del Clausura 2024. Los rojiblancos fueron quienes tomaron la iniciativa e intentaron en todo momento, pero sin poder convertir.

Los dirigidos por Fernando Gago ahora tienen la difícil misión de ganar en el Coloso de Santa Úrsula, aunque por lo que mostraron ambos equipos, hay motivos para soñar con la victoria. Chivas mereció algo más que las Águilas, aunque como bien explicó el propio entrenador rojiblanco, los merecimientos no cuentan.

Jardine amenaza a Chivas: cree que marcarán ante su público

En conferencia de prensa, el entrenador del América, André Jardine, valoró el partido de su equipo. Incluso, se mostró optimista de cara a la vuelta, donde ve como poco probable que las Águilas no conviertan: “Así vamos y va a haber momentos que las cosas van a salir muy bien, otras no tanto, pero es muy importante contar con el apoyo de la afición. Porque en el Azteca con 80 mil personas, que es lo que esperamos, para mí somos muy fuertes. Difícilmente no vamos en un partido en casa a marcar un gol, difícilmente no vamos a generar más”.

Chivas o América; Gago o Jardine; sólo uno estará en la gran final del Clausura 2024 (Imago7)

La confianza de Jardine, quien cree que el América marcará al menos un gol, también se contrapone al buen momento defensivo que vive Chivas. El Rebaño lleva seis partidos consecutivos sin encajar, aunque ahora tiene la obligación de ganar y podría llegar a entregar algunas facilidades defensivas.

Jardine cree que el empate estuvo bien

Aunque muchos criticaron la postura del América en el Estadio Akron, Jardine considera que su equipo no la pasó tan mal: “Controlamos prácticamente todas las acciones de todas las variantes ofensivas que tiene Chivas, prácticamente no sufrimos. En el primero tiemp no me gustó nuestro funcionamiento ofensivo, no salieron las cosas como imaginábamos, pero bien defensivamente. Ya en el segundo tiempo, mejor. Creo que los cambios nos hicieron bien tuvimos un par de chances bastante claras para salir de aquí con la victoria”, analizó el estratega.

Incluso, Jardine también afirmó que América tuvo las situaciones de mayor peligro para encontrar el gol: “Igual para mí las tres chances más claras fueron las nuestras. Es así, hay que saber competir, así es el futbol hay que entender y equilibrar las expectativas sobre todo nuestra afición que nos debe apoyar muy fuerte para lo que viene. Ahí estamos con muchas chances de estar en la Final una vez más y para mí muchas chances de buscarnos la 15”, se ilusionó el entrenador de las Águilas.