Antonio Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara, pasó por encima de toda la acérrima rivalidad que existe para salir en defensa del histórico portero del América, Guillermo Ochoa, después de las críticas constantes e insistentes de sus detractores, que exigen que ya no sea titular en Selección México.

El apasionado central del Rebaño Sagrado respondió a los críticos del arquero americanista, actualmente con el club italiano Salernitana, por lo que advirtió en una entrevista que sigue viendo en Ochoa al mejor del país en ese puesto.

El Pollo Briseño, en plática con Paulo Castillo, aplaudió la iniciativa de Guillermo Ochoa de buscar su sexta participación en una Copa del Mundo y advirtió que “es un tipo ejemplar, de admirarse, con 37 años se fue a Italia. ¿Sabes lo que es cambiar a toda tu familia allá? Irte a otro país pese a tener la vida resuelta en lo económico. Ahora que tengo hijas valoro más lo que hizo, yo a mi señora le dije: ‘Tal vez no renueve con Chivas’ y casi le da el patatús“.

El defensor de Chivas añadió que “(Ochoa) Tenía todo en América, le pagan súper bien y dice: ‘No, espérate, yo me voy allá (Europa) porque quiero pelear para llegar a mi sexto Mundial’, eso es de admirarse. Y no es su culpa que siga siendo convocado porque sigue haciendo bien las cosas“.

El elogio del Pollo Briseño a Memo Ochoa

Los halagos del central del Guadalajara para el histórico arquero del América se enfocaron en su deseo de trascender pese a ser una figura consolidada y señaló que “sé que a Memo se le carga la mano, porque lleva mucho tiempo, pero tiene la coraza para soportar todo eso. Mucho le dicen de las goleadas, pero es porque estuvo ahí, yo jamás voy a aparecer en las peores goleadas de México porque nunca jugué en la Selección Mayor“.

Briseño añadió que “la gente solo ve el marcador, por decir, pierde por cinco goles y dicen: ‘La cagó en dos’. Pero no solo es jugar, es el vestidor, ver un líder, un tipo que te orienta en la cancha. Un portero titular debe aguantar los madrazos de las derrotas, lo que hace Memo es absorber todo lo que le tiran, él dice: ‘Échenme las críticas a mí’ y eso es de un líder, la gente no ve eso. Va más allá de solo meterte a la cancha a jugar o pararte bajo la portería“.

Pollo Briseño cree que Memo Ochoa no debe regalar nada

El zaguero de las Chivas, a propósito de los que sugieren que ha llegado el momento de poner en el arco a Carlos Acevedo o Luis Malagón, consideró que “Memo Ochoa es el mejor portero de México, está en Italia parando como si fuera un chavo y tiene que seguir jugando (en Selección) porque es el mejor. Ojalá tengamos más jugadores con hambre de un sexto Mundial“.

Antonio Briseño agregó que “dicen ‘que le dé oportunidad a otra persona’. ¡Ah, cabrón! Yo pregunto, ¿por qué él debe darle la oportunidad a alguien más? Y no importa que venga otro talento, por qué yo le debo dar la oportunidad a otro chavo si yo estoy partiéndomela por mí, por mi familia, por mis sueños. Que alguien me diga por qué, ¿nada más por ser buen pedo?”.