Apertura 2023: La razón táctica por la que Veljko Paunovic no quita a Érick Gutiérrez

La afición de Chivas se ilusionó de gran manera en esta mercado de pases, luego de que se anunciara el fichaje de Érick Gutiérrez. Después de cinco temporadas en el futbol europeo, se espera que el mediocampista pueda transformarse en un jugador fundamental del Rebaño.

A pesar de la ilusión que despertó su contratación, al Guti todavía le cuesta readaptarse al futbol mexicano y encajar en el sistema de Veljko Paunovic. Sus primeros partidos no fueron buenos y la afición comenzó a desconfiar de su calidad.

No obstante, en las últimas semanas se ha visto una mejora por parte de Érick Gutiérrez. Ante Pachuca jugó un gran partido y todo indica que Paunovic no tiene intenciones de moverlo del once titular. El serbio lo ha respaldado con la ilusión de que Guti sume minutos y recupere ritmo.

Érick Gutiérrez, el organizador del juego para Paunovic

En los recientes encuentros del Rebaño, Paunovic ha confirmado cuáles son sus intenciones con Érick Gutiérrez. El entrenador rojiblanco pretende que el Guti sea el organizador de la jugada, que se haga cargo de los primeros pases y le garantice al equipo una correcta distribución en la salida del balón.

“Guti” entre los centrales para dar el primer pase (Captura)

Contra América y Pachuca, se vio al Guti incrustándose entre los centrales para ser el encargado de los primeros pases. Incluso, así lo hizo cuando jugó con el Fernando González a su lado, ya que el ex PSV tiene mayor capacidad técnica que el “Oso”.