Este domingo, quedó resuelta cuál será la final del Apertura 2023 de la Liga MX. El Club América y los Tigres de la UANL definirán al nuevo campeón del futbol mexicano, tras dejar en el camino a Atlético San Luis y Pumas UNAM, respectivamente. Por su parte, las Chivas de Guadalajara no pudieron repetir su buena campaña del semestre pasado y se despidieron en los cuartos de final, tras caer ante el conjunto universitario.

Si bien había mucha expectativa en el Rebaño por quitarse la espina de lo que fue la final del último torneo, ante Tigres, lo cierto es que el equipo dirigido por Veljko Paunovic no pudo repetir aquel nivel y se quedó muy lejos de cumplir con las expectativas. La irregularidad fue una constante y con la eliminación, quedó claro que hacen falta varios ajustes para volver a ser protagonistas.

La afición confiaba en que ya aprendida la manera de trabajar del entrenador serbio, el segundo semestre podía ser aún mejor que el primero. Sin embargo, Chivas se quedó muy lejos del nivel y la consistencia mostrada por los dos equipos finalistas, quienes pueden jactarse de ser los dos que mejor juegan en la actualidad, por lo que ambos son justos aspirantes al título y prometen regalar dos duelos atractivos para definir al campeón.

A Chivas le faltó jerarquía y profundidad en su plantilla

Si América y Tigres son hoy finalistas del certamen, en gran parte es debido a la ambiciosa planificación que realizan torneo a torneo. Ambos equipos suelen aprovechar cada mercado de pases para realizar grandes contrataciones y eso, al fin y al cabo, hace que logren formar plantillas potentes, preparadas para competir por el título. Chivas, en cambio, ha realizado muy pocos fichajes estelares en los últimos años.

En este Apertura 2023, Chivas fue goleado por los dos finalistas, América y Tigres (Imago7)

El semestre confirmó que al Rebaño le hace falta jerarquía en varias posiciones del campo, pero no sólo se trata de nivel, sino también de profundidad. Tanto América como Tigres UANL tienen mucha competencia interna; ficharon jugadores en puestos donde ya tenían opciones, pero eso les ayudó a que en la pelea por la titularidad se encuentren las mejores opciones individuales y tácticas.

América y Tigres UANL no escatiman en fichajes

Las Águilas ya tenían a Henry Martín, el mejor goleador mexicano, pero aún así se obsesionaron y pusieron todo de sí para concretar el fichaje bomba de Julián Quiñones. Los Tigres ya tenían a André-Pierre Gignac y buscaron a Nicolás Ibáñez; tenían a Luis Quiñones y fueron por Diego Lainez. No conformes, repatriaron también a Marcelo Flores. El hecho de tener esa gran cantidad de opciones hace que haya una base de jugadores muy sólida y que los canteranos no quemen etapas.

Si bien es lógico y valorable que Chivas apueste a su cantera, esto no sucede en algunas posiciones donde a los juveniles se los obstaculiza con jugadores que poco aportan. Pero además, no se les puede exigir a las Fuerzas Básicas que de un día para el otro den la cara y llevan al equipo hasta las fases finales del torneo. Jugadores como Yael Padilla, Jesús Brígido, Raúl Martínez o el propio Armando González, en el próximo semestre, deben ser complemento y no el principal discurso institucional.