Apertura 2023: Previo a Chivas vs. América, el Wacho Jiménez envió mensaje a Jaime Lozano

En pocas horas vuelve a jugarse una nueva edición del Clásico Nacional cuando Chivas visite a América por el Apertura 2023. Por otro lado, previa al partido, el Wacho Jiménez no solo lanzó un dardo a las Águilas, sino que además le dejó un mensaje a Jaime Lozano.

A lo largo del último año, el portero Rojiblanco se convirtió en un jugador clave para Veljko Paunovic debido a que siempre fue titular, salvo en la Leagues Cup 2023. Además, en más de una oportunidad fue importante para mantener el cero en la portería ante un insólito error de la defensa.

Por otra parte, previo al Clásico Nacional frente a América, Miguel Jiménez habló con la prensa y dejó un mensaje a Jaime Lozano para que lo tenga en cuenta para la Selección Nacional de México. “Uno tiene que demostrar día a día, partido a partido. El sábado tenemos un partido muy importante, una vitrina muy bonita con la que por ahí puede haber una oportunidad. Lo más importantes es hacer bien las cosas en Chivas. Estoy enfocado principalmente al equipo”, comentó el Wacho.

Wacho Jiménez mandó mensaje a Jaime Lozano. (Foto: Imago 7)

Y agregó: “Creo que he venido haciendo las cosas muy bien. Al final de cuentas, no es mi decisisón. Me queda más que seguir trabajando”. Sin duda, el portero del Guadalajara merece una oportunidad en la selección nacional.

Miguel Jiménez dejó un mensaje a la afición

Por otro lado, el portero del Guadalajara le dejó un mensaje a la afición Rojiblanca luego de que le hayan consultado por el furor que generaron con su llegada a Ciudad de México. “Como siempre lo hemos dicho, la Capital es Rojiblanca. Siempre cada vez que llegamos acá, que nos vamos a entregar al máximo y vamos a partinos la madre. Es un clásico y no importa quien venga mejor. La rivalidad ha existido por muchísimo años y el sábado no será la excepción”, cerró el Wacho Jiménez.