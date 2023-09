Apertura 2023: Felipe Ramos Rizo destruye a Fernando Guerrero previo a Chivas vs. América

Sin duda hay muchas expectativas por lo que va a suceder el próximo sábado entre Chivas y América por la jornada 8 del Apertura 2023. Por otro lado, este jueves se dio a conocer que Fernando Guerrero será el árbitro del Clásico Nacional 2023, por lo que Felipe Ramos Rizo lo expuso en redes sociales.

A lo largo de los últimos torneos el arbitraje ha generado muchas polémicas porque no primó el sentido común en cada juego. No hay que olvidarse lo que sucedió en la Leagues Cup 2023, torneo en el que el Rebaño Sagrado fue muy perjudicado, o el gol anulado y el penalti no cobrado ante Rayados de Monterrey.

Por otro lado, para el choque entre Chivas y América se necesita una persona con experiencia y que puede mantener las riendas del partido. Debido a esto, la FMF decidió designar a Fernando Guerrero como el silbante del Clásico Nacional 2023, por lo que Felipe Ramos Rizo lo expuso por el último juego que dirigió ante los Azulcremas.

“El último partido que dirigió Guerrero al América fue en la LEAGUES CUP vs. Columbus donde le fue muy mal a los de Coapa con el arbitraje. Esperamos un trabajo aceptable del cantante para el clásico más importante de México”, expresó el hoy analista de ESPN.

¿Cómo le fue a Chivas en un clásico con Fernando Guerrero como silbante?

La relación entre Chivas y Fernando Guerrero tiene un largo historial debido a que fue el árbitro en cuatro clásicos. En aquellos partidos el silbante expulsó a seis jugadores del Rebaño Sagrado: cuatro ante América y dos frente a Atlas.