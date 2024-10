Arturo Ortega, entrenador interino de las Chivas de Guadalajara, salió en defensa de Ricardo Marín dentro de su alineación. El delantero anotó uno de los goles en la victoria 3-2 sobre Necaxa de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX y seguro, repetirá en Puebla. El extimonel del Tapatío analizó el desempeño del 4K en su incipiente gestión. Esto, ante la ausencia de los otros centrodelanteros: Armando González y Chicharito Hernández.

Marín, en una entrevista con Telemundo Deportes, previo al triunfo sobre los Rayos en el Estadio Akron, se refirió a Ortega. Reconoció que “han sido pocos días. Entonces, no podemos ver un cambio como tal. Si bien, el profe, desde que se nos presentó nos dijo que nos iba a apoyar para poder hacer nuestro mejor futbol. Si bien hay unos conceptos que nos está metiendo y todo eso, es algo que poco a poco vamos trabajando y estamos con la idea del profe“.

Ortega, por su parte, fue cuestionado en la conferencia de prensa por la titularidad de Marín en el Guadalajara. El timonel interino advirtió que “el equipo va a estar mejor si los suplentes y los no convocados presionan en el día a día. Y están cada día queriendo jugar y ese es el nivel que nosotros pretendemos, que toda la plantilla al que necesitemos este para jugar, que este en ritmo“.

El entrenador interino debió dejar el banquillo del Tapatío, para asumir las riendas del primer equipo tras la huida del cuerpo técnico de Fernando Gago. Así, que en la conferencia agregó que “yo sé que ha habido algunas bajas por lesión, pero creo que Marín ha resuelto perfectamente. Creo que es un chico con muchas condiciones, que ha ayudado mucho en estos dos partidos al equipo y bueno, la confianza está para él“.

Los que dijo Ricardo Marín sobre la huida de Fernando Gago

El delantero estelar de las Chivas, durante una entrevista con Telemundo Deportes desde Verde Valle, previo al partido con los Rayos, habló de todo. En cuanto a su repunte ofensivo, reconoció que “la verdad que bien, muy feliz por reencontrarme con el gol. Si bien el torneo fue un poco difícil para mi, por la falta de minutos y todo eso; volver a encontrar esa alegría, esa confianza, es muy lindo. Y qué mejor que para el cierre del torneo que es muy importante“.

Marín, sobre su función en la plantilla, reveló que “yo valoro mucho el tema del equipo, a mi me gusta jugar para el equipo. Si bien mi posición es la que se encarga de hacer goles y yo creo que he fallado un poco en eso. Yo trabajo para cuando me toque la oportunidad y tenga la posibilidad de marcar pueda hacerlo. Pero, si en el momento del partido veo que algún compañero está mejor posicionado y tiene más facilidad para meter el gol, no tengo problema en entregarle el balón“.

El ariete, en cuanto a lo que significa Chivas, reconoció que “me cambió la vida por completo. La institución es la más grande de México. Entonces, venir y poder trabajar aquí, sentirte día a día como jugador de Chivas es lo más importante que puede haber para un jugador mexicano. Y lo estoy viendo así, como la oportunidad de mi vida. Si bien, hay muchos altibajos dentro de esta profesión, yo trato de dar lo mejor de mi para poder dar los mejores resultados“.

El 4K Marín, también fue consultado de la salida de Fernando Gago, sobre lo que refirió que “fue un golpe fuerte. Pero, ya le dimos vuelta a la página. Sabemos que es un tema que ya pasó. Tenemos cinco partidos que son muy importantes y que tenemos que salir a buscar la victoria para poder calificar directo”.