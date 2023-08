Fernando Beltrán, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, aprovechó su intervención en una entrevista tras la victoria 1-0 sobre los Xolos de Tijuana. Fue un partido correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El volante estelar exigió respeto para el capitán Víctor Guzmán, quien salió de cambio entre abucheos de la afición en el Estadio Akron.

El canterano del Rebaño Sagrado apareció el martes en la alineación del entrenador Veljko Paunovic, junto al Pocho Guzmán en el mediocampo. Los rojiblancos sufrieron para descifrar a los Xolozcuintles y les bastó un gol de Roberto Alvarado (67′) para sellar la victoria en el Gigante de Zapopan.

El Club Deportivo Guadalajara reanudó el calendario del Apertura 2023 con un polémico empate 1-1 con los Bravos en Ciudad Juárez, por un penal. Los rojiblancos vienen de dominar por la mínima diferencia a Tijuana en el regreso a casa. Ahora, visitan el sábado 26 de agosto a Santos Laguna en el Estadio TSM Corona, en el marco de la Jornada 6 del torneo.

Víctor Guzmán salió de cambio a los 77 minutos por Yael Padilla. El capitán de Chivas se marchó abucheado por los presentes en el Estadio Akron tras errar un penal (45′) en la primera parte. Un intento que fue atajado por el portero canterano rojiblanco: José Antonio Rodríguez.

Fernando Beltrán exigió respeto para Víctor Guzmán

El Nene Beltrán, aún sobre el césped del Estadio Akron, fue consultado sobre el hecho y exigió respeto para el Pocho Guzmán. El volante de Chivas señaló a TUDN que “no. No me gusta que le haya abucheado la afición. La verdad, que no se vale, porque el torneo pasado dependimos mucho de él, con muchos goles y ganamos muchos partidos. Hoy falló un penal como lo pueden fallar todos“.

El canterano del Guadalajara expresó su molestia por el gesto de los chivahermanos en las tribunas. Beltrán advirtió que “le voy a pedir a la afición que tengan un poquito más de respeto hacía él, que es el capitán y que ha mostrado mucho profesionalismo y mucho trabajo“.