Angélica Fuentes rompió el silencio luego de que haya surgido la versión de que por su culpa Amaury Vergara no podía traer refuerzos. Por otro lado, luego de la declaración de la exesposa de Jorge Vergara la afición reaccionó en las redes sociales luego de que haya aclarado su responsabilidad en la economía del Guadalajara.

Las palabras de César Huerta el pasado martes en Futbol Picante cayeron como un baldazo de agua fría porque nadie imaginaba que Fuentes sea la culpable de los malos refuerzos.

Es por esto que Angélica Fuentes decidió salir a responder en sus redes sociales y marcar que el único culpable de la situación que vive Chivas es por culpa de Amaury Vergara. “Primero que nada quiero agradecer el respeto con el que me escribes. También y muy importante, no creas todo lo que lees. Si Chivas o Omni o alguna empresa que ellos tienen está en mal estado financiero, no es por mí”, comenzó.

Y agregó: “Yo tengo 9 años que no tengo nada que ver con ninguna, y bajo mi administración, sí hubo recursos, digan lo que quieran y sobre todo, querer escudarse como siempre conmigo por la falta de valor y enfrentar sus carencias”.

Angélica Fuentes rompió el silencio en sus redes sociales. (Foto: Imago7)

A su vez, pidió que no se metan con sus hijas ya que ninguna de ellas tiene que ver con esto. “Mis hijas, me gustaría que las dejaran fuera porque ellas no tienen astutamente nada que ver en lo que se lleva y trae de tanta mentira de las cuales he sido y es increíble para mí, que sigo siendo parte de estas. Si ellos no tienen recursos para contratar refuerzos o lo que el equipo quiere, eso es única y exclusivamente responsabilidad de ellos. Ojalá algún día, dejen de usarme y enfrenten con valentía sus problemas, que den la cara y hablen con la verdad”, señaló.

La reacción de la afición de Chivas a la declaración Angélica Fuentes

Ante esto Gaspar Esparco, conocido como el Campeonísimo, compartió la declaración de la exmujer de Jorge Vergara y la afición reaccionó contra Amaury Vergara y otra contra la prensa especializada.

“Opino que dejen de creerles a las televisoras, los Vergara nunca han dicho que la culpa es de ella y tampoco han dicho que no tienen dinero, todo fue chisme de huerta y la mayoría como buenos borregos le creyeron”, comentó un fanático a X. Y otro agregó: “Yo si le creo we, Amaury es un pendejazo y quedó demostrado con cómo le vio la cara Peláez. Si no hubiera dinero, entonces esa vez no hubiera soltado la lana”.