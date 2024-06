Recientemente trascendió que las Chivas estarían en severos problemas legales debido al conflicto en tribunales que tiene la familia Vergara contra Angélica Fuentes, por lo que el panorama no sería alentador para la institución rojiblanca, al menos en el corto plazo. Sin embargo, la exesposa de Jorge Vergara (QEPD) ha roto el silencio y dio su versión sobre estas acusaciones en su contra en los últimos días.

Todo comenzó cuando supuestamente Fernando Hierro decidió abandonar el proyecto con el Guadalajara debido a la falta de recursos económicos, razón por la que se ventiló que Amaury Vergara y el Consejo de Chivas estarían en litigio con la empresaria ahora radicada en Estados Unidos, por lo que no pueden hacer grandes gastos ante este panorama legal para evitar pagarle a Fuentes.

¿Qué dijo Angélica Fuentes sobre las recientes acusaciones en su contra por Chivas?

Pero recién Angélica ha decidido volver a tocar el tema del Rebaño Sagrado en sus redes sociales, donde respondió a un usuario que le cuestionó sobre esta situación en la que ella es señalada como laculpable de esta escasez de refuerzos en el redil. La exesposa de Vergara Madrigal fue directa y no se guardó nada ante esta disputa con la familia dueña del equipo más querido de México.

“Primero que nada quiero agradecer el respeto con el que me escribes. También y muy importante, no creas todo lo que lees. Si Chivas o Omni o alguna empresa que ellos tienen está en mal estado financiero, no es por mí, yo tengo 9 años que no tengo nada que ver con ninguna, y bajo mi administración, sí hubo recursos, digan lo que quieran y sobre todo, querer escudarse como siempre conmigo por la falta de valor y enfrentar sus carencias”, comentó desde su cuenta @angelicafuentes63 a @svg.97 en Instagram.

Pide no meter a sus hijas en los asuntos legales con los Vergara

Eso sí, la exdirectora de Omnilife y Angelissima pidió que no involucrara a su familia en este asunto tan delicado, pues son temas meramente legales en los que no deben involucrarse a menores de edad, mucho menos cuando es un tema que directamente tiene que ver con su padre, quien falleció hace unos años en Nueva York.

“Mis hijas, me gustaría que las dejaran fuera ellas no tienen astutamente nada que ver en lo que se lleva y trae de tanta mentira de las cuales he sido y es increíble para mí, que sigo siendo parte de estas. Si ellos no tienen recursos para contratar refuerzos o lo que el equipo quiere, eso es única y exclusivamente responsabilidad de ellos. Ojalá algún día, dejen de usarme y enfrenten con valentía sus problemas, que den la cara y hablen con la verdad”, remachó la empresaria.

De esta forma, esta disputa legal de años, suma un capítulo más a su historia, misma que parece estar lejos de terminar, pues ni los Vergara ni Angélica Fuentes pueden dispuestos a ceder.