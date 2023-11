En el Club Guadalajara César Huerta pasó prácticamente de noche en las tres etapas donde nunca pudo demostrar sus verdaderas cualidades, por ello es el primero que desea tener una revancha deportiva cuando este sábado se enfrente con los Pumas de la UNAM al equipo que lo vio nacer como futbolista.

El Chino pasó de calentar la banca del Rebaño Sagrado a convertirse en la nueva figura de los universitarios no solo por la entrega e intensidad que le pone a cada balón disputado, sino por los ocho goles que acumula hasta el momento en la Liga MX y que lo tienen como el mejor artillero del equipo de Antonio Mohamed.

Desde que Chivas le abrió las puertas de salida en el 2022 el atacante empezó desde cero para recuperar la confianza perdida en los tapatíos y los felinos le permitieron ser libre en la cancha, por lo cual no desaprovechó la oportunidad de hacerse notar rápidamente frente al arco enemigo.

Su buen momento lo ha llevado al hasta la Selección Mexicana y tampoco lo ha hecho mal, por lo tanto se puede considerar como uno de los elementos que tienen bien ganado su lugar con el entrenador Jaime Lozano al menos para el futuro inmediato.

César Huerta, de calentar la banca de Chivas a estrella de Pumas

Entre el 2018 y el 2022 el Chino estuvo en tres ocasiones en Guadalajara, su etapa más exitosa, si se le pide llamar de alguna manera, fue la primera donde marcó dos tantos uno en Liga y otro en Copa. Para el 2019 volvió después de un préstamo a Zacatepec y en cinco juegos vio actividad pero no pudo anotar.

Huerta apenas pudo marcar tres goles con la camiseta de Chivas. (Foto: Alfredo Lopez/JAM MEDIA)

En el 2020 jugó seis meses en Morelia y el segundo semestre en Mazatlán, club en el que destacó con tres goles en 17 juegos y para el 2021 volvió a la Perla Tapatía, sin embargo con en 26 juegos apenas pudo hacerse presente en una ocasión hasta que se fue libre a los universitarios donde hoy es el delantero más efectivo.

Chino Huerta busca su revancha en Pumas

Hace unas semanas el atacante de los felinos admitió que pasó por malos momentos cuando vistió la camiseta rojiblanca: “Llegué a un punto donde la pasé mal y más porque la gente se metía conmigo, y ahí dejé de disfrutar un poco. En lo mental me hizo muy fuerte. La verdad, no lo puedo negar que fue complicado. La espinita de no poder demostrar mi talento es algo que me pica el orgullo y quiero sacármelo”.