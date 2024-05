César Montes se ha convertido en uno de los zagueros más rentables de los últimos años en el futbol mexicano, por ello ha sido mundialista y un referente para varios clubes que lo han tenido en el radar como las Chivas de Guadalajara que han recibido una noticia que los deja sin posibilidades de un futuro fichaje.

El defensor no pudo contribuir como hubiera querido para que su equipo, el Almería de España conservara la categoría, ya que son el último lugar y tendrán que jugar en la Segunda División, lo cual parecía un buen argumento para que el Rebaño Sagrado lo repatriara en el mercado de verano.

Sin embargo, el propio Montes manifestó algunas de las razones por las que no aceptaría volver a México, al menos en este momento, acabando con las aspiraciones de Chivas que probablemente logre acomodar en Europa a Gilberto Orozco Chiquete al finalizar el presente torneo.

César Montes le dice que no a Chivas y jugará en Segunda División de España

En una reciente entrevista con Claro Sports, el futbolista surgido de Rayados de Monterrey indicó que le gustaría que hubiera más futbolistas mexicanos en el viejo continente, pero sabe que en la Liga MX hay mucha comodidad y buenos sueldos, razones que impiden que algunos jugadores salgan del país, no obstante, su deseo no es volver para jugar en Guadalajara ni en ningún otro equipo nacional.

Montes jugará en Segunda División de España. (Foto: Mauricio Salas/Jam Media)

“En México te pagan súper bien, vives muy bien. He tengo esos acercamientos, te mueve porque estás acá compitiendo y ves lo otro (dinero). Hay desiciones que se toman a nivel familiar que la gente no entiende. En esta temporada hubo muchos casos de jugadores que volvieron a México, qué más quisiera que vinieran más para competir a este nivel”.

“Somos mexicanos y me costó mucho salir, tuve que hacer muy buena tempranas, ir a un Mundial, Juegos Olímpicos y los equipos de acá tienen dudas. Inclusive cuando llegué a media temporada y los comentarios que me hicieron desde la directiva es que se arrepintieron de no haberme fichado antes, pero es porque no apuestan por nosotros (mexicanos) y somos muy caros. Yo estoy en el proyecto del Almería y voy a competir en Segunda para regresar con el equipo”, fue parte de lo que reveló Montes.