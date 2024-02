En las Chivas de Guadalajara no dejan de lado todo lo que está sucediendo en este nuevo proyecto de Fernando Gago al frente del equipo en el Torneo Clausura 2024, donde ha tenido un funcionamiento irregular, por lo cual a futuro no se descartan mas contrataciones para apuntalar una plantilla que aún no ve el debut de Javier Chicharito Hernández.

Al inicio de este certamen se habló sobre la llegada de César Montes para el siguiente torneo con la única intención de fortalecer una zaga que cuenta con la juventud de Gilberto Sepúlveda y Gilberto Orozco, así como la experiencia de Antonio Briseño, sin embargo, no está de más nutrirse con el paso europeo del defensor surgido de la cantera de Monterrey.

Aunado a ello, Montes no la ha pasado nada bien a nivel colectivo con el Almería de España, donde cada semana se juega la vida en la Primera División, pero el equipo está muy lejos de la salvación y esto era la principal estrategia de Chivas para que traer de regreso al mundialista mexicano.

Sin embargo, recientes reportes dejan mal parado al Rebaño Sagrado en sus aspiraciones por fichar al futbolista de 26 años, debido a que aún con el descenso del conjunto indálico a la segunda categoría del balompié ibérico, el defensor no tiene pensado dejar al club, pues está dispuesto a ser parte del objetivo de regresar a LaLiga en el 2025.

Chivas se empieza a despedir de César Montes como refuerzo

A pesar de que el fin de semana pasado Almería se jugaba la gran oportunidad de ganar su primer partido de la temporada frente al también urgido Girona, Montes no fue convocado por lesión para el duelo que terminó con un empate 1-1 y que mantuvo a los rojiblancos en el último lugar de la campaña con apenas ocho puntos, producto de cero victorias, ocho empates y 17 derrotas.

Foto: Conjunto Indálico

“Según la voz de Almería en un artículo que subieron ayer. César Montes se siente en deuda con la UD Almería y bajaría al barro para volver a primera. También sobre la situación de cada jugador. @LaVozDeporteAlm”, fue lo que publicó la cuenta de X Conjunto Indálico que se dedica a informar sobre la la actualidad del cuadro español.

Chivas visita a Pumas en la Jornada 8

Después de la desafortunada actuación que tuvo el Rebaño frente a Necaxa la noche del martes, se preparan para el encuentro del siguiente sábado cuando recibirán en el Estadio Akron a unos Pumas de la UNAM que llegan en buen momento, por lo cual es una gran oportunidad para resarcir los errores y recuperar la senda del triunfo para Fernando Gago y los rojiblancos. El duelo será a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.